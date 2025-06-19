«Реал» Мадрид в первой игре Алонсо потерял очки в матче с «Аль-Хилялем» на КЧМ

Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). После финального свистка был зафиксирован счёт 1:1.
Гонсало Торрес на 34-й минуте вывел испанскую команду вперёд. Рубен Невеш реализовал пенальти и сравнял счёт на 41-й минуте. На 90+2-й игрок «сливочных» Федерико Вальверде пробил пенальти, но Яссин Буну отразил этот удар.
В данном квартете также выступают «Пачука» и «Ред Булл Зальцбург».
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
Хаби Алонсо
Симоне Индзаги
Гонсало Гарсия
(Родригу)
34′
Рубен Невеш
41′
Федерико Вальверде
90+2′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
30
Гонсало Гарсия
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
12
Трент Александр-Арнолд
65′
21
Браим Диас
5
Джуд Беллингем
84′
10
Лука Модрич
11
Родригу
65′
17
Лукас Васкес
7
Винисиус Жуниор
15′
80′
44
Виктор Муньос
35
Рауль Асенсио
46′
15
Арда Гюлер
37
Яссин Буну
8
Рубен Невеш
89′
87
Хассан Аль-Тамбакти
3
Калиду Кулибали
22
Сергей Милинкович-Савич
29
Салем Аль-Давсари
20
Жоау Канселу
64′
88
Хамад Аль-Ями
6
Ренан Лоди
83′
24
Мотеб Аль-Арби
90+9′
11
Маркус Леонарду
83′
18
Мусаб Аль-Джуваир
77
Филипе Силва Малком
64′
15
Мохаммед Аль-Кахтани
90+1′
16
Нассер Аль-Давсари
76′
28
Мохамед Канно
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
9
Фолы
10
2
Офсайды
2
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти