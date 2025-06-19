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«Реал» Мадрид в первой игре Алонсо потерял очки в матче с «Аль-Хилялем» на КЧМ

Завершился матч 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречались испанский «Реал» Мадрид и саудовский «Аль-Хиляль».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). После финального свистка был зафиксирован счёт 1:1.

Гонсало Торрес на 34-й минуте вывел испанскую команду вперёд. Рубен Невеш реализовал пенальти и сравнял счёт на 41-й минуте. На 90+2-й игрок «сливочных» Федерико Вальверде пробил пенальти, но Яссин Буну отразил этот удар.

В данном квартете также выступают «Пачука» и «Ред Булл Зальцбург».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Реал
1:1
Первый тайм: 1:1
Аль-Хиляль
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа H
18.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Симоне Индзаги
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Родригу)
34′
Аль-Хиляль
Рубен Невеш
41′
Нереализованные пенальти
Реал
Федерико Вальверде
90+2′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
30
Гонсало Гарсия
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
12
Трент Александр-Арнолд
65′
21
Браим Диас
5
Джуд Беллингем
84′
10
Лука Модрич
11
Родригу
65′
17
Лукас Васкес
7
Винисиус Жуниор
15′
80′
44
Виктор Муньос
35
Рауль Асенсио
46′
15
Арда Гюлер
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
8
Рубен Невеш
89′
87
Хассан Аль-Тамбакти
3
Калиду Кулибали
22
Сергей Милинкович-Савич
29
Салем Аль-Давсари
20
Жоау Канселу
64′
88
Хамад Аль-Ями
6
Ренан Лоди
83′
24
Мотеб Аль-Арби
90+9′
11
Маркус Леонарду
83′
18
Мусаб Аль-Джуваир
77
Филипе Силва Малком
64′
15
Мохаммед Аль-Кахтани
90+1′
16
Нассер Аль-Давсари
76′
28
Мохамед Канно
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
9
Фолы
10
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти