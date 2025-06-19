Хаби Алонсо начал в «Реале» с ничьей. «Аль-Хиляль» с Индзаги способен на многое

Однако к перерыву счет на табло больше соответствовал логике игры. При этом Рауль Асенсио не только «привез» реализованный Невешем пенальти (третий в сезоне), но и спас, когда блестящую комбинацию разыграли Милинкович-Савич и Салем аль-Давсари. Полезное действие, впрочем, не уберегло защитника от замены. Тшуамени пришлось опускаться в оборону, а свежий Арда Гюлер первым же касанием сотряс перекладину. В той же атаке Буну на линии остановил удар Гарсии со «второго этажа». Это уже был настоящий «Реал», и Винисиус словно ожил, оказавшись на бровке, которую укрывала тень. Бразилец временами разрывал свой фланг. Трент феерил и справа, и при смещениях в центр, заслужив овацию при своей замене.