Хаби Алонсо начал в «Реале» с ничьей. «Аль-Хиляль» с Индзаги способен на многое

Наверное, слова о том, что «Реал» вступает в новую эпоху — перебор. Данный эпитет будет актуален, когда на пенсию отправится президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Но очевидно, что с Хаби Алонсо сливочные начинают определенный жизненный цикл — со свежими идеями и новыми лицами в составе. Первые ласточки — Хейсен и Александер-Арнольд. Обоих успели подписать до КЧМ и с ходу включили в старт на проблемных в сезоне-2024/25 позициях центрального защитника и правого латераля.
Схему, кстати, Алонсо выбрал привычную для «Реала». Почти классические 4−3−3, и было бы странно, если бы тренер поступил иначе. Во-первых, Мадрид — не «Байер». Во-вторых, Хаби — не догматик. В Леверкузене он исходил из имевшегося в распоряжении набора футболистов, а расстановку с тремя центральными защитниками с разной периодичностью до него использовали и Петер Бос, и Херардо Сеоане. Секрет успеха — в деталях, вдаваться в которые уже не имеет смысла. Это примерно то же, что проводить глубокий анализ состава на игру в Майами-Гарденс.
Скорее, отдельную команду можно составить из тех, кто травмирован, болен или еще не набрал кондиции после лечения. В списке потерь Мадрида значились Рюдигер, Карвахаль, Менди, Камавинга, Милитао, Алаба, Эндрик и Мбаппе, у которого накануне подскочила температура. Поэтому на острие атаки отправился 21-летний Гонсало Гарсия. Весь его опыт в первом составе «Реала» — несколько выходов на замену. При этом форвард успел забить победный гол в невероятно драматичном кубковом матче с «Леганесом» (3:2).
У «Аль-Хиляля», с которым теперь работает покинувший «Интер» Симоне Индзаги, тоже не хватало лучшего снайпера — серба Митровича. Все остальные звезды, включая Рубена Невеша, Жоау Канселу и экс-зенитовца Малкома находятся в строю. А Индзаги призван вернуть «Аль-Хилялю» статус гегемона, который в минувшем сезоне уступил внутренний титул «Аль-Иттихаду» Бензема, а в азиатской ЛЧ потерпел поражение в полуфинале от будущего триумфатора «Аль-Ахли». Получится ли — поймем спустя год. Против «Реала» же клуб из Саудовской Аравии начал смело и качественно.
Куртуа пришлось спасать в первой же атаке: Маркос Леонардо промахнулся с нескольких метров, а бывший защитник «Атлетико» Ренан Лоди даже отправил мяч в сетку, но — из офсайда. Азиаты выглядели лучше, только вот забил — после паузы на водопой — «Реал». Образцовая контратака закончилась тем, что Родриго вырезал мяч на Гарсию, а технически не самый качественный удар помог поставить в тупик голкипера марокканской сборной Буну. По сути, это был единственный за первые 45 минут мадридский момент, до которого повод для обсуждения дал только получивший предупреждение за «нырок» Винисиус Жуниор.
Однако к перерыву счет на табло больше соответствовал логике игры. При этом Рауль Асенсио не только «привез» реализованный Невешем пенальти (третий в сезоне), но и спас, когда блестящую комбинацию разыграли Милинкович-Савич и Салем аль-Давсари. Полезное действие, впрочем, не уберегло защитника от замены. Тшуамени пришлось опускаться в оборону, а свежий Арда Гюлер первым же касанием сотряс перекладину. В той же атаке Буну на линии остановил удар Гарсии со «второго этажа». Это уже был настоящий «Реал», и Винисиус словно ожил, оказавшись на бровке, которую укрывала тень. Бразилец временами разрывал свой фланг. Трент феерил и справа, и при смещениях в центр, заслужив овацию при своей замене.
А Вини, кстати, свистели, что резко контрастировало с реакцией на появление у бровки проводящего за «Реал» прощальный турнир Модрича. Может быть, лучше бы пенальти в добавленное арбитром времени стоило бить Луке, а не Вальверде? Однако в спасении Буну можно усмотреть торжество справедливости. Неловкая отмашка в штрафной была, и это — нарушение. Но насколько же нелогичными выглядели фол и возможное поражение «Аль-Хиляля»! На первую победу при Алонсо Мадрид не наиграл. Но все ведь только начинается.
Хаби Алонсо
Симоне Индзаги
Гонсало Гарсия
(Родригу)
34′
Рубен Невеш
41′
Федерико Вальверде
90+2′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
30
Гонсало Гарсия
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
12
Трент Александр-Арнолд
65′
21
Браим Диас
5
Джуд Беллингем
84′
10
Лука Модрич
11
Родригу
65′
17
Лукас Васкес
7
Винисиус Жуниор
15′
80′
44
Виктор Муньос
35
Рауль Асенсио
46′
15
Арда Гюлер
37
Яссин Буну
8
Рубен Невеш
89′
87
Хассан Аль-Тамбакти
3
Калиду Кулибали
22
Сергей Милинкович-Савич
29
Салем Аль-Давсари
20
Жоау Канселу
64′
88
Хамад Аль-Ями
6
Ренан Лоди
83′
24
Мотеб Аль-Арби
90+9′
11
Маркус Леонарду
83′
18
Мусаб Аль-Джуваир
77
Филипе Силва Малком
64′
15
Мохаммед Аль-Кахтани
90+1′
16
Нассер Аль-Давсари
76′
28
Мохамед Канно
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
9
Фолы
10
2
Офсайды
2
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти