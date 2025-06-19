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Вратарь «Порту» о клубном чемпионате мира: мы покажем, что такое наша культура

Вратарь «Порту» Диогу Кошта высказался о своём отношении к клубному чемпионату мира, отметив престижность данного турнира.

Источник: Чемпионат.com

Вратарь «Порту» Диогу Кошта высказался о своём отношении к клубному чемпионату мира, отметив престижность данного турнира.

«Для меня и клуба это огромный престиж. Мы покажем, что такое наша культура, как и другие участники турнира. Наша цель, очевидно, состоит в том, чтобы пройти групповой этап, а затем выйти в финал и выиграть турнир», — сказал Кошта в интервью ФИФА.

Кроме этого, португалец рассказал, что всегда мечтал играть за «Порту» и готов отдать свою жизнь за этот клуб.

В прошедшем сезоне Диогу Кошта провёл за «Порту» 32 матча в чемпионате Португалии, 16 из которых отыграл «на ноль».

В первом матче клубного чемпионата мира «Порту» сыграл в ничью с «Палмейрасом».