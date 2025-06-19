Вратарь «Порту» о клубном чемпионате мира: мы покажем, что такое наша культура

«Для меня и клуба это огромный престиж. Мы покажем, что такое наша культура, как и другие участники турнира. Наша цель, очевидно, состоит в том, чтобы пройти групповой этап, а затем выйти в финал и выиграть турнир», — сказал Кошта в интервью ФИФА.