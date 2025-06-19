«Ювентус» продлил сотрудничество с техническим партнёром до 2037 года

"Это обновление является результатом тесной синергии между двумя компаниями, которая направлена на достижение ещё более масштабных целей в будущем, с постоянной приверженностью инновациям и стремлением к совершенству. Это стратегический шаг для обеих организаций, позволяющий им продолжать сотрудничество и вместе исследовать новые горизонты.