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«Ювентус» продлил сотрудничество с техническим партнёром до 2037 года

Итальянский «Ювентус» и adidas продлили сотрудничество, начавшееся в сезоне-2015/2016, ещё на 10 лет после истечения срока действия предыдущего соглашения.

Источник: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Итальянский «Ювентус» и adidas продлили сотрудничество, начавшееся в сезоне-2015/2016, ещё на 10 лет после истечения срока действия предыдущего соглашения. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

"Это обновление является результатом тесной синергии между двумя компаниями, которая направлена на достижение ещё более масштабных целей в будущем, с постоянной приверженностью инновациям и стремлением к совершенству. Это стратегический шаг для обеих организаций, позволяющий им продолжать сотрудничество и вместе исследовать новые горизонты.

Это продление ещё больше укрепляет 10-летнюю связь между двумя компаниями и демонстрирует значительные инвестиции, которые «Ювентус» вкладывает в развитие долгосрочных партнёрских отношений, основанных на общих проектах и стремлении к совместному достижению сложных целей", — написано в заявлении клуба.