Энрике ответил, как ему удаётся мотивировать игроков «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

«Это легко, когда у тебя есть такие игроки. Они любят играть в футбол, им нравится тренироваться каждый день, им нравится выигрывать каждый тренировочный матч. Для нас важно, чтобы у нас были игроки с таким менталитетом. Им нравится тренироваться с улыбкой, думаю, это ключевой момент. Мы чемпионы Европы. Наша цель — продолжать побеждать. Это прекрасный вызов, который нужно принять», — приводит слова Энрике Le Parisien.