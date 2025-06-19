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Энрике ответил, как ему удаётся мотивировать игроков «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил, как он мотивирует своих игроков после победы в Лиге чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил, как он мотивирует своих игроков после победы в Лиге чемпионов.

«Это легко, когда у тебя есть такие игроки. Они любят играть в футбол, им нравится тренироваться каждый день, им нравится выигрывать каждый тренировочный матч. Для нас важно, чтобы у нас были игроки с таким менталитетом. Им нравится тренироваться с улыбкой, думаю, это ключевой момент. Мы чемпионы Европы. Наша цель — продолжать побеждать. Это прекрасный вызов, который нужно принять», — приводит слова Энрике Le Parisien.

После победы в Лиге чемпионов «ПСЖ» удачно стартовал на клубном чемпионате мира, разгромив испанский «Атлетико» Мадрид со счётом 4:0.