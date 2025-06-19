Самый ожидаемый трансфер «Барсы» затягивается. Что не так с переходом Нико Уильямса

В прошедшем сезоне вингер выдал достаточно скромную для себя статистику — 5+5 в 29 матчах Ла Лиги. Хотя в целом у «Атлетика» получился неплохой сезон, команда финишировала четвёртой и уверенно забрала путёвку в Лигу чемпионов (тем более что у Испании пять мест в этом турнире). При этом в атаке себя проявляли уже другие футболисты. Да и вообще «Атлетик» стал командой, которая и мало забивает, и мало пропускает (меньше всех в прошедшем сезоне — 29 мячей). Несмотря на это, «Барселона» решила ещё раз пойти за Уильямсом.