«Кайрат» оформил трансфер перед Лигой чемпионов

Краткая справка о новичке:
- Возраст: 24 года
- Позиция: нападающий / вингер
- Рост: 180 см
- Вес: 74 кг
Рикардиньо родом из бразильского штата Сан-Паулу и является воспитанником одноименного клуба. Профессиональную карьеру он начал в «Гремио», после чего успел поиграть за «Атлетико Гоияниенсе» в родной Бразилии и португальский «Маритиму».
Наиболее ярко футболист проявил себя в составе болгарского «Левски», куда перешел в начале 2023 года. За столичный клуб он провел 56 матчей, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами.
В 2024 году Рикардиньо подписал контракт с «Викторией» Пльзень и успел сыграть в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Первую часть 2025 года форвард провел в аренде в израильском клубе «Маккаби» Хайфа, где провел 11 матчей и забил один гол.