Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
0
:
Ботафого
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Сиэтл
1
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
2
:
Аль-Ахли
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Бенфика
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
32.00
П2
101.00
Футбол. Зарубежный
21:00
Фламенго
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.60
П2
2.04

«Кайрат» оформил трансфер перед Лигой чемпионов

Футбольный клуб «Кайрат» объявил о соглашении с чешской «Викторией» Пльзень по аренде бразильского нападающего Рикардо Вианы Фильо, известного как Рикардиньо. Соглашение рассчитано на один год, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Краткая справка о новичке:

  • Возраст: 24 года
  • Позиция: нападающий / вингер
  • Рост: 180 см
  • Вес: 74 кг

Рикардиньо родом из бразильского штата Сан-Паулу и является воспитанником одноименного клуба. Профессиональную карьеру он начал в «Гремио», после чего успел поиграть за «Атлетико Гоияниенсе» в родной Бразилии и португальский «Маритиму».

Наиболее ярко футболист проявил себя в составе болгарского «Левски», куда перешел в начале 2023 года. За столичный клуб он провел 56 матчей, в которых отметился 20 голами и восемью результативными передачами.

В 2024 году Рикардиньо подписал контракт с «Викторией» Пльзень и успел сыграть в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Первую часть 2025 года форвард провел в аренде в израильском клубе «Маккаби» Хайфа, где провел 11 матчей и забил один гол.