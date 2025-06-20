Сафонов выиграл все, Слуцкий идет за золотом, у Захаряна проблемы со здоровьем. Итоги сезона российских легионеров

Конец сезона — традиционное время для подведения итогов, подсчета статистики и обновления рекордов. И еще один повод вспомнить о том, как играют и тренируют российские звезды за пределами страны. Узнаем, как дела у Матвея Сафонова, Далера Кузяева, Алексея Миранчука и других наших.
Матвей Сафонов («ПСЖ»)
В 2025-м: 9 матчей, 4 на ноль + 90 минут за сборную с Нигерией.
Матвей много играл в концовке сезона, но только потому, что главный тренер парижан Луис Энрике мог позволить ротацию на решающий отрезок. Основным Сафонов был только в Кубке Франции: провел все игры плей-офф, начиная с ⅛. В трех из четырех матчей сыграл на ноль, но и соперники были не самые грозные: «Ле-Ман» из третьей лиги, «Стад Бриошан» из четвертой, «Дюнкерк» из лиги 2 и вылетающий из элиты «Реймс».
Но все же сезон-2024/25 для Моти — сказка! Выиграл с «ПСЖ» все возможные четыре трофея, стал пятым россиянином — победителем ЛЧ, еще и его родной «Краснодар» наконец-то взял золотые медали чемпионата России. Все немного подпортил матч сборной России с Нигерией в «Лужниках»: Сафонов привез гол, а сборная пропустила впервые за 845 минут и прервала серию из восьми побед.
Наш голкипер, конечно, поехал с парижанами на клубный чемпионат мира в США, но в первом матче остался в запасе (4:0 с «Атлетико»). Вероятно, после тяжелого сезона и уже практически решенного вопроса о выходе в плей-офф Энрике даст Матвею минуты на турнире. Впереди как раз подходящие соперники: бразильский «Ботафого» и американский «Сиэтл».
Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)
В 2025-м: 4 игры, 78 минут, 1+1.
В этом сезоне бывший игрок «Динамо» пропустил 208 дней, или 37 игр во всех турнирах. В январе Арсен восстановился от всех повреждений и начал попадать в заявку на матчи. Но февраль так и остался единственным месяцем, когда Захарян выходил на поле.
В итоге российский полузащитник лишь четыре раза появился на поле в футболке «Реал Сосьедад» в сезоне-2024/25. Отметился голевой передачей на партнера в матче ЛЕ с «Мидтьюланном» и красивым голом из-за штрафной в игре с «Леганесом». А потом травма на тренировке — и снова лечение, лечение, лечение.
В начале июня пресс-служба «Реал Сосьедад» отметила, что «клуб хочет, чтобы Арсен стал ключевым игроком в сезоне». Ждем здорового Захаряна на поле!
Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»)
В 2025-м: 18 матчей, 2+3.
У команды Миранчука схожие проблемы с «Канзасом» Шапи: третьи с конца в Восточной конференции, но уже целых восемь очков до раунда уайлд-кард. «Атланта» очень тяжело стартовала — всего две победы в первых 14 турах, но в мае немного пришла в себя и добыла восемь очков (до этого было всего девять).
Преобразился и сам Алексей. Мощно поучаствовал в победах над лидерами таблицы: две голевые передачи с «Цинциннати» и гол плюс пас с «Орландо Сити». А еще был признан лучшим игроком месяца.
Магомед-Шапи Сулейманов («Спортинг Канзас-Сити»)
В 2025-м: 3 матча, 0+0 за греческий «Арис», 19 игр, 2+5 за «Канзас-Сити».
В феврале Шапи выбрал неожиданное продолжение карьеры: перешел из кризисного греческого «Ариса», свалившегося за месяц с первого на пятое место, в американский «Спортинг» за 2,4 миллиона евро. Уже второй матч за новый клуб пришелся на игру с «Интер Майами», где играют Месси, Суарес, Альба и Бускетс. Получилось не очень: два поражения (0:1 и 1:3) и вылет из Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Но зато после матча выложил в соцсети фотографию с аргентинцем и подписью «На двоих у них восемь “Золотых мячей”.
После сложного старта (0+0 в первых четырех матчах) Сулейманов выдал яркий отрезок: в шести играх забил гол и отдал четыре ассиста. Недавно Шапи записал еще один мяч на свой счет, и оба гола игрока в МЛС получились очень красивыми: дебютный закрутил со штрафного с острейшего угла, а второй фирменным ударом с левой из-за штрафной в дальний угол ворот.
В чемпионате у команды нашего вингера ситуация не самая приятная: третье место с конца в Западной конференции и шесть очков до попадания в зону уайлд-кард, где в очном матче восьмая и девятая команды разыграют путевку в плей-офф. Время еще есть — до конца регулярного розыгрыша осталось 12 игр.
Далер Кузяев («Гавр»)
В 2025-м: 53 минуты в начале января.
У Далера во Франции все стало совсем грустно. После бодрого старта сезона (11 выходов на поле в 13 первых турах) Кузяев выпал из основной обоймы команды. В первом матче «Гавра» в 2025 году российский полузащитник вышел в старте на матч с «Марселем», но на 53-й минуте получил повреждение и досрочно покинул поле.
Это стало последним появлением Далера в составе «Гавра». Повреждение голеностопа выбило его из строя на два месяца, а в начале июня клуб официально объявил, что не продлит контракт с хавбеком. «Гавр» чудом остался в лиге 1 на следующий сезон, но без активного участия Кузяева.
Возвращаться в РПЛ игрок не хочет, продолжение карьеры в Европе остается для Далера в приоритете. По инсайдам Sport24, представители Кузяева прорабатывают варианты с середняками из испанского, французского и немецкого чемпионатов.
Никита Хайкин («Буде-Глимт»)
В 2025-м: 20 матчей, 7 на ноль.
Российский голкипер буквально собственными руками вывел свою команду в полуфинал Лиги Европы. И это действительно не просто оборот речи: в ¼ с «Лацио» Хайкин отразил два удара в послематчевой серии пенальти. По-настоящему легендарное достижение, ведь норвежских клубов никогда не было на стадии ½ в еврокубках. Там, правда, навязать борьбу будущим обладателям трофея не удалось — 1:3 и 0:2 с «Тоттенхэмом».
Новый сезон в норвежском чемпионате Никита вновь начал здорово: пять «сухарей» в восьми играх. А «Буде-Глимт» заходит на третье чемпионство подряд: брали титул в 2023-м и 2024-м.
Федор Чалов (ПАОК)
В 2025-м: 16 матчей, 1+3.
Единственный мяч в новом году забил пяткой «Ламии» — безнадежному аутсайдеру с последнего места. Это, пожалуй, единственная яркая вспышка Федора в конце завершившегося сезона. Даже попадание Чалова с клубом в чемпионский плей-офф с четвертого места нельзя назвать успехом, ведь ровно 12 месяцев назад ПАОК забрал греческое золото.
Основным нападающим команды Федор тоже не стал. Всего 16 выходов в старте из 40 игр во всех турнирах. А в 2025-м вообще появился с первых минут всего трижды. Закончил сезон россиянин на ужасной серии из восьми матчей без забитых мячей. Порадовал болельщиков лишь двумя ассистами в плей-офф — АЕК и «Олимпиакосу».
Главный тренер греческой команды Рэзван Луческу доверяет Федору и, вероятно, оставит его в основной обойме на следующий сезон. По слухам, российского нападающего прошлым летом хотел именно румынский специалист.
Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»)
В 2025-м: 18 матчей, 12 побед, 2 ничьих, 4 поражения.
«Шаньхай» Слуцкого не проигрывал в чемпионате Китая девять игр подряд, но первая же осечка, случившаяся в начале мая в матче против «Чэнду Жунчэн», опустила команду на вторую строчку в таблице. Такая мощная плотность в китайском чемпионате!
В предпоследнем туре первого круга «Шаньхай» снова проиграл. На этот раз одному из аутсайдеров турнира «Шэньчжэнь Пэн Сити». Но команда Слуцкого все равно один из фаворитов на чемпионство — по 32 очка с «Бэйцзин Гоань», а уступают лидеру лишь по разнице мячей.
Кстати, действующий чемпион «Шанхай Порт» и вовсе пока на четвертой строчке. С ними Леонид Викторович сыграл вничью (1:1), уже классическим способом вырвав очки в концовке встречи.
Дмитрий Кияшов