СМИ: футболист «Марселя» Рабьо отсудил у «ПСЖ» более миллиона евро

Также издание сообщает, что игрок вместе со своей матерью подал еще один иск на клуб. Во время прошедшего в марте матча чемпионата Франции между «Марселем» и «ПСЖ» болельщики парижского клуба вывесили оскорбительные баннеры в адрес Рабьо и его матери, которая является его агентом. В своем иске они требуют от клуба выплату в размере 15 тысяч евро каждому, так как, по их мнению, руководство «ПСЖ» не выполнило свои обязательства по обеспечению безопасности на трибунах.