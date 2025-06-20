СМИ: футболист «Марселя» Рабьо отсудил у «ПСЖ» более миллиона евро

В своем иске выступавший с 2012 по 2019 годы за «ПСЖ» француз требовал от бывшего клуба компенсации и изменения характера контракта. В последний год своего выступления за «ПСЖ» он отказался продлевать контракт, в связи с чем клуб отстранил его от игры в декабре 2018 года до конца сезона. Суд встал на сторону игрока, посчитав неприемлемым, согласно трудовому соглашению, отстранение футболиста.
Также издание сообщает, что игрок вместе со своей матерью подал еще один иск на клуб. Во время прошедшего в марте матча чемпионата Франции между «Марселем» и «ПСЖ» болельщики парижского клуба вывесили оскорбительные баннеры в адрес Рабьо и его матери, которая является его агентом. В своем иске они требуют от клуба выплату в размере 15 тысяч евро каждому, так как, по их мнению, руководство «ПСЖ» не выполнило свои обязательства по обеспечению безопасности на трибунах.
Рабьо 30 лет. Он начал карьеру в «ПСЖ», в составе которого стал шестикратным чемпионом Франции, в 2019 году он на правах свободного агента перешел в итальянский «Ювентус». С 2024 года полузащитник выступает за «Марсель».