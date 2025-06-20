Черчесов рассказал, почему он так популярен на Ближнем Востоке

«Расскажу один случай. Я прилетел в Катар после чемпионата мира и уже в аэропорту почувствовал — что-то вокруг творится. Паспортный контроль даже проходить не надо было. В гостиницу приехал… Помните фильм с Эдди Мерфи “Поездка в Америку”? Когда он пошел на баскетбол, стоит там в туалете, а вокруг него суета такая. Тут та же ситуация: приехал в гостиницу и ничего понять не могу. Номер был один, а дали другой. Я там заблудился и ничего понять не мог.