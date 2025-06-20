Бывшие звёзды «МЮ» скопились в одном клубе на КЧМ. Как Кавани и остальные попали в «Боку»?

В 2022 году Андер вернулся в родной «Атлетик» и даже дошёл до финала Кубка Испании — 2023/2024. А в январе этого года хавбек перешёл в «Боку», но в Аргентине он играет не так часто из-за мышечных повреждений. В матче с «Бенфикой» на КЧМ баск умудрился ещё и отхватить красную карточку, сидя на скамейке запасных — чуть не подрался с арбитром из-за поставленного пенальти. Теперь Эррера гарантированно пропустит следующие четыре встречи, а может быть, и турнир целиком.