В Казахстане неожиданно вернули уволенного тренера

Клуб уже согласовал условия контракта, и официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Вернется не один
По информации источника, вместе с Жуковским в «Атырау» перейдут несколько футболистов, с которыми он работал ранее — как в прежнем периоде в клубе, так и в «Туране», который он покинул в июне.
Уже работал в клубе
41-летний специалист возглавлял «Атырау» с 2022 по 2024 год. В начале текущего года он стал главным тренером «Турана», однако вынужден был покинуть клуб из-за финансовых трудностей.