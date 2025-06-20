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В Казахстане неожиданно вернули уволенного тренера

Белорусский специалист Виталий Жуковский в ближайшее время будет вновь представлен в качестве главного тренера футбольного клуба «Атырау», передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Источник: ФК "Атырау"

Клуб уже согласовал условия контракта, и официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Вернется не один

По информации источника, вместе с Жуковским в «Атырау» перейдут несколько футболистов, с которыми он работал ранее — как в прежнем периоде в клубе, так и в «Туране», который он покинул в июне.

Уже работал в клубе

41-летний специалист возглавлял «Атырау» с 2022 по 2024 год. В начале текущего года он стал главным тренером «Турана», однако вынужден был покинуть клуб из-за финансовых трудностей.