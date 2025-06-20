Звездный американский баскетболист стал миноритарным акционером «ПСЖ»

«Для меня большая честь сотрудничать с QSI и быть акционером “ПСЖ” — клуба и города, которые очень моему сердцу. У клуба большие планы, и я с нетерпением жду возможности стать частью следующего этапа его развития и изучать новые инвестиционные возможности с QSI», — заявил 36-летний Дюрант.