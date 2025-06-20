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Звездный американский баскетболист стал миноритарным акционером «ПСЖ»

Американский баскетболист Кевин Дюрант приобрел миноритарный пакет акций «ПСЖ».

Источник: Getty Images

Qatar Sports Investments, мажоритарный акционер «ПСЖ», подписал инвестиционное и стратегическое партнерское соглашение с Дюрантом, сообщает ESPN со ссылкой на заявление футбольного клуба. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«В рамках партнерского соглашения Дюрант — через свою медиакомпанию и инвестиционную фирму Boardroom, основанную совместно с давним деловым партнером Ричем Клейманом — получит прямую миноритарную долю в клубе», — говорится в заявлении парижан.

«Для меня большая честь сотрудничать с QSI и быть акционером “ПСЖ” — клуба и города, которые очень моему сердцу. У клуба большие планы, и я с нетерпением жду возможности стать частью следующего этапа его развития и изучать новые инвестиционные возможности с QSI», — заявил 36-летний Дюрант.

Дюрант дважды становился чемпионом НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» и является четырехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. Сейчас выступает за клуб «Финикс Санз».

Напомним, в прошедшем сезоне «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов.