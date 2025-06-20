В Италии вырос топ-форвард, о котором многие уже позабыли. С чем связан резкий прогресс Мойзе Кина

Когда Ламин Ямаль начинал играть за основу «Барселоны» и постепенно превращаться в главного футболиста мира, не хотелось торопиться с выводами. Причина простая: похожих взлетов молодых ребят было много, но из них единицы развились в полноценных суперзвезд. Сейчас очевидно, что испанец уже переплюнул всех, поэтому можно не сдерживаться в ожиданиях.
Окончательное закрепление каталонца в статусе постоянного претендента на «Золотой мяч» хронологически совпало с лучшим сезоном в карьере Мойзе Кина — другого некогда самого перспективного игрока Европы. Правда, итальянцу пришлось потратить на безоговорочный прорыв куда больше времени, ему уже 25 лет.
Ошеломительный запуск карьеры
Или не «уже», а «всего»? Ведь Кин так давно появился в инфополе, что кажется, будто он ощутимо старше. В любом случае форвард явно затянул с прогрессом. Все относительно, в общем. Мойзе дебютировал за «Ювентус» в серии А в 2016 году и стал самым молодым футболистом в истории топ-лиг. До него в элитных чемпионатах из рожденных в 2000-х не выходил никто. Спустя три дня он поставил такой же рекорд в Лиге чемпионов. Многообещающий старт.
Парня сразу придавили ожиданиями — его считали кем-то вроде Марио Балотелли, у которого обязательно получится. Даже более талантливой и потенциально классной версией эксцентричного соотечественника. Авансы не давили на Мойзе, по крайней мере вначале. «Забивать голы стало привычкой для меня», — говорил тогда игрок, комментируя свою сумасшедшую статистику на юниорском уровне и предвкушая разгон во взрослом футболе.
Стагнация
Вот только разогнаться никак не получалось. За первые пять сезонов Кин ни разу не забил больше шести мячей в чемпионате, хотя сменил несколько команд — кроме «Юве», заглянул еще в «Верону» и «Эвертон», куда перешел за 27,5 миллиона евро. Несмотря на сложности, гранды сохраняли интерес к молодому нападающему. Вероятно, не последнюю роль здесь играл Мино Райола, который был его агентом.
В 2020 году Мойзе арендовал «ПСЖ». В Париже форвард не считался основным, но на поле появлялся регулярно. Набивать цифры, оказываясь на острие атаки гегемона, чуть легче, чем в более конкурентной среде. 13 голов в лиге 1 — до недавних пор лучший показатель Кина в рамках одного сезона.
Родной «Ювентус» впечатлился французской результативностью воспитанника и вернул его домой — сначала в аренду, а потом и 30 миллионов за него заплатил. Планировал заменить им уехавшего Роналду. То есть купили дороже, чем продавали. А выхлопа не то чтобы достаточно — за три полных сезона Мойзе так и не стал форвардом номер один в Турине и отличился в серии А лишь 11 раз.
Не клеилось и со сборной — Кин до сих пор не ездил на большой турнир национальных команд, а перерывы между вызовами могли достигать двух лет. Начало казаться, что он уже не выстрелит. Шансов нападающий имел немало, в трех топ-лигах поиграл. Но вот нет шага вперед, и все тут. Чувствовался зажим, который не был свойственен совсем юному Мойзе.
Ренессанс
Прошлым летом случился трансфер в «Фиорентину» — откровенное понижение на фоне «Ювентуса», в любом состоянии претендующего на медали. И во Флоренции Кин расслабился. Серьезно, его даже не останавливают вещи, которые сломали или отвлекли бы многих. В 26-м туре Мойзе получил коленом в голову от игрока «Вероны» Павела Давидовича — попытался продолжить матч, но потерял сознание и покинул стадион на машине скорой помощи. Болезненный эпизод как для физического, так и для ментального здоровья. Менее чем через две недели форвард уже участвовал в плей-офф Лиги конференций, все 90 минут против «Панатинаикоса» отбегал.
Или другой пример. Зимой Кин выпустил рэп-альбом под названием «Избранный». 11 треков, известный лейбл в роли дистрибьютора, несколько совместных песен — короче говоря, масштабная и кропотливая работа. Которая, на удивление, вообще не повлияла на спортивные успехи игрока. Хотя кто-то наверняка скажет, что нужно концентрироваться на футболе. Видите, можно заниматься чем-то еще и не проседать в эффективности.
А эта самая эффективность в прошедшем сезоне у Мойзе зашкаливала как никогда. 19 голов и второе место в списке бомбардиров серии А, стабильные поездки в национальную команду, первый хет-трик в карьере, попадание в команду сезона, номинация на MVP чемпионата, призы как лучшему игроку ноября и автору лучшего гола в феврале — что за год!
Некоторые эксперты называют описанное выше главным перерождением минувшего евросезона. И вряд ли кто-нибудь вспоминает теперь, как Кин нелепо мазал мимо мишеней на презентации — крайне вирусное видео, кстати. Наверное, ему просто комфортнее считаться ключевой фигурой команды. В «Фиорентине» на нападающего сделали большую ставку — и не прогадали. На него ориентирована вся атака. Для сравнения, у второго бомбардира клуба всего шесть голов. Настолько важен именно Мойзе, от которого ждали и получили гигантскую пользу.
Роскошная форма итальянца ожидаемо взбудоражила грандов. Особенно привлекательным в контексте трансферного окна выглядит пункт об отступных — с 1 по 15 июля Кина можно будет забрать за 50 миллионов евро. Вполне приемлемые деньги за все еще молодого и ныне результативного футболиста. Возможно, «МЮ», «Милану», «Баварии», «Барселоне» и прочим потенциальным покупателям стоит чуть-чуть потерпеть. Потому что средних и неубедительных сезонов в исполнении Мойзе мы видели множество, а суперский — пока один. Надо бы удостовериться, что акция не разовая.
Трофим Гондюреев