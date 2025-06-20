В Италии вырос топ-форвард, о котором многие уже позабыли. С чем связан резкий прогресс Мойзе Кина

Или не «уже», а «всего»? Ведь Кин так давно появился в инфополе, что кажется, будто он ощутимо старше. В любом случае форвард явно затянул с прогрессом. Все относительно, в общем. Мойзе дебютировал за «Ювентус» в серии А в 2016 году и стал самым молодым футболистом в истории топ-лиг. До него в элитных чемпионатах из рожденных в 2000-х не выходил никто. Спустя три дня он поставил такой же рекорд в Лиге чемпионов. Многообещающий старт.