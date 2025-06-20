Николич — об уходе из ЦСКА: «Было несколько волшебных слов от людей из АЕК»

«ЦСКА был отличной командой, где я завел друзей. Я налаживал контакты во всех командах, в которых работал. Было несколько волшебных слов от людей из АЕК. Самую большую роль сыграл хороший проект, амбиции, позитивная энергия, которую они мне дали, четкие цели, и я захотел быть частью проекта», — приводит Telegraf слова Николича.