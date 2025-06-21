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«Челси» недооценил бразильский гранд и поплатился! Итоги ярчайшего дня на КЧМ

Также фиксируем неожиданное поражение «ПСЖ», героизм «Окленд Сити» и веселье «Атлетико».

Источник: Getty Images

На клубном чемпионате мира случились первые сенсации — да, сразу две! Была возможна и третья — она бы стала самой разрывной. По традиции подводим краткие итоги всех четырёх матчей за прошедшие сутки и показываем их главные моменты.

«Атлетико» отвёл душу за избиение от «ПСЖ». Помог бывший игрок «Зенита»

В 1-м туре «Атлетико» настрадался в игре с «ПСЖ», пропустив четыре безответных мяча. За «Сиэтл Саундерс» было страшно — команда Диего Симеоне готовилась исправиться и огрузить американцам как можно больше голов. Получилось забить трижды. Но сколько же было моментов! Причём и у тех, и у других ворот.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа B, 20.06.2025, 1:00
Сиэтл
1
Атлетико
3

«Сиэтл Саундерс» по количеству ударов даже превзошёл мадридцев — 16:15 (4:7 — в створ). И всё же именно опасных моментов «Атлетико» создал гораздо больше. Альварес, например, не реализовал чистый выход один на один, пальнув с нескольких метров правее створа. И ведь времени разобраться хватало. Из убойной позиции выше створа заряжал Сёрлот — на КЧМ норвежцу прямо не везёт. Зато точен на 14-й минуте был Барриос, с линии штрафной вколотивший классный голешник рикошетом от перекладины.

После перерыва на поле появился Витсель. Бывший игрок «Зенита» проводит последний турнир за «Атлетико». И моментально отметил прощание голом. Фрай отразил плотный выстрел Льоренте, мяч от перекладины отскочил к Ле Норману, и тот прострелил на Акселя. Вовремя, потому что вскоре американцы тоже отличились: Варгас забросил в штрафную, Мусовски скинул головой, тот же Ле Норман не смог сыграть на перехвате, и тут подоспел Русняк. Забили «Ботафого» — забили и «Атлетико».

Правда, тут же Барриос оформил дубль. И ведь гол максимально простым получился. Льоренте далеко вбросил аут, Сёрлот скинул головой, Сёрлот поборолся с защитником, и Пабло вонзил победный с близкого расстояния. О расписании и раскладах группы В расскажем ниже, потому что две другие команды всех запутали.

«Ботафого» сенсационно притормозил «ПСЖ». Парижане ни разу не забили!

«Ботафого» — лучшая команда Южной Америки с сильными футболистами: там и будущие представители «Ноттингем Форест» Жезус с Куньей, и Теллес (экс- «МЮ»), и Аллан (экс- «Наполи»), и Артур (экс- «Зенит»), и многие другие. Звёзды «ПСЖ», похоже, тотально недооценили бразильцев. До КЧМ последний раз парижане уходили без гола в начале марта, когда не смогли пробить дома «Ливерпуль». Теперь в один ряд с чемпионом Англии встала главная команда Бразилии.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа B, 20.06.2025, 4:00
ПСЖ
0
Ботафого
1

«ПСЖ» привычно владел мячом 75% времени и крутил кружева. Нанёс 16 ударов против четырёх у «Ботафого». Но при этом не создал ни одного по-настоящему стоящего момента за все 90 минут, да и в створ попал всего дважды! А вот бразильцы выжали максимум. В конце первого тайма Жезус убежал в контратаку. И ведь пробил-то довольно слабо, да помог рикошет от ноги Пачо. Нападающий отправился в объятья фанатов, а игроки «ПСЖ» — в уныние. Убрать его парижане так и не смогли. Разве что Баркола забил из явного офсайда. Большего самоотверженные бразильцы не позволили.

«Ботафого» опережает «ПСЖ» и «Атлетико» после двух туров! Мог ли кто-нибудь такое вообще представить? Теперь 23 июня парням из Рио-де-Жанейро хватит ничьей с мадридцами — не то что для прохода, а для первого места, что позволит в ⅛ финала получить соперника послабее. Задача не такая уж простая, тем не менее самую сложную они уже выполнили. Парижанам же необходимо побеждать «Сиэтл Саундерс» — иначе плей-офф, скорее всего, не видать. Теперь-то мотивации хватит?

«Бенфика» еле-еле вскрыла любителей из Новой Зеландии. А потом понеслось

Здесь будет ода новозеландскому героизму. «Окленд Сити» — полупрофессиональный клуб. Не все его игроки приехали в США, потому что зарабатывают они не футболом: кто-то — менеджер по продажам, кто-то — парикмахер, кто-то — учитель, кто-то — складской рабочий. «Бавария» в 1-м туре не стала играть в поддавки и накидала оклендцам 10 голов. Те, в свою очередь, пробили в створ один раз. И тут на матч с «Бенфикой» вышли девять новых игроков. Той самой «Бенфикой», которая в 2025 году за тайм забивала три мяча «Барселоне». «Окленд Сити» пропустил от неё лишь в компенсированное к тайму время. И то с пенальти!

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа C, 20.06.2025, 19:00
Бенфика
6
Окленд
0

Разумеется, португальцы безумно давили. Само собой, у них была уйма подходов. 18 ударов по воротам за первую половину — показатель исчерпывающий. Восемь из них пошли в створ, и семь отразил 20-летний вратарь Гарроу! Пусть это и прозвучит банально, «Окленд Сити» бился не на жизнь, а насмерть. Когда 35-летнего китайца Туна попросили покинуть поле из-за повреждения, он вскипел и натурально орал на врачей собственной команды. Как будто это сон, а его нещадно хлопали по щекам и будили.

На 45+5-й минуте «Бенфика» своего всё же добилась: Престианни заработал пенальти, Ди Мария его реализовал. А в перерыве пошёл ливень, надолго прервав матч — уже в четвёртый раз на турнире. Будто само небо рыдало из-за гола португальцев.

Футболисты вновь вышли на поле спустя два часа. Португальцы довершили начатое, забив ещё пять раз: голы в активе Павлидиса, Саншеша, Баррейро (две штуки) и Ди Марии (дубль с пенальти). И всё равно спасибо «Окленду» за бешеное желание плюс продолжительную «сухость». Такую, какую не дала погода.

«Бенфику» 24 июня ждёт дуэль с «Баварией». А новозеландцы постараются красиво попрощаться с КЧМ, пропустив как можно меньше от «Бока Хуниорс».

«Фламенго» феноменально перевернул игру с «Челси»

Фелипе Луис 10 лет назад не смог закрепиться в «Челси». Пусть и выиграл АПЛ. И вот настала пора мести: уже в роли тренера он возглавил «Фламенго» и приехал на КЧМ, попав в одну группу с лондонцами. Совсем недавно в бразильский гранд перешёл и Жоржиньо, так что пересечений набралось даже два.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа D, 20.06.2025, 21:00
Фламенго
3
Челси
1

Именно «Фламенго» стартовал увереннее: больше владел мячом, а когда тот оказывался у соперника — накрывал диким прессингом. Но и Делап мощным ударом в ближний угол Росси проверил. Постепенно игра выровнялась. А взбодрил её на 13-й минуте перехват Нету, за которым последовал удачный выход один на один. Грубо ошибся правый защитник Уэсли — им зимой интересовался «Зенит».

Бразильцы развили владение до 68%. Но этого хватает не всегда — поинтересуйтесь у болельщиков «ПСЖ». В первом тайме Жерсон (его «Зенит» хотел взять и зимой, и пытается сейчас) мог забить, да мяч после его удара головой выбил с ленточки Колуилл. В начале второго, вероятно, будущему зенитовцу помешал уже Джеймс, хотя Жерсон красиво убрал на замахе Чалобу.

На 62-й минуте бразильской давление всё-таки привело к успеху. И какому! Раскат получился блестящим: Жерсон ювелирно забросил на Плато, тот продлил головой вдоль ворот, и Энрике замкнул. Всё? Нет, только начало! Энрике быстро оформил 1+1, выиграв борьбу вверху и скинув на Данило!

И тут же «Челси» жёстко подставил Джексон, зачем-то грубо сфолив на экс-спартаковце Айртоне. Самое забавное, что Николас поднялся с лавки за четыре минуты до этого! Хотя нет, не самое. У него сегодня 24-й день рождения! Два пропущенных гола и удаление именинника — все эти события выпали на шесть минут.

Ян ещё и крупнее счёт сделал: случайно остановил мяч вслед за ударом Плато и сам вместо него поразил ворота, кинувшись поздравлять тренера. Бразилия против Европы — 2:0. «Челси» в ночь с 24 на 25 июня ждёт реабилитация в матче с «Эсперансом» из Туниса. Одновременно с ней «Фламенго» должен закрепить лидерство во встрече с «Лос-Анджелесом».

Какие матчи состоятся 21 июня:

  • 1:00 мск, «Лос-Анджелес» (США) — «Эсперанс» (Тунис);
  • 4:00 мск, «Бавария» (Германия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина);
  • 19:00 мск, «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — «Боруссия» Д (Германия);
  • 22:00 мск, «Интер» (Италия) — «Урава Ред Даймондс» (Япония).

Георгий Илющенко

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