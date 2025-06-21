«Челси» недооценил бразильский гранд и поплатился! Итоги ярчайшего дня на КЧМ

Здесь будет ода новозеландскому героизму. «Окленд Сити» — полупрофессиональный клуб. Не все его игроки приехали в США, потому что зарабатывают они не футболом: кто-то — менеджер по продажам, кто-то — парикмахер, кто-то — учитель, кто-то — складской рабочий. «Бавария» в 1-м туре не стала играть в поддавки и накидала оклендцам 10 голов. Те, в свою очередь, пробили в створ один раз. И тут на матч с «Бенфикой» вышли девять новых игроков. Той самой «Бенфикой», которая в 2025 году за тайм забивала три мяча «Барселоне». «Окленд Сити» пропустил от неё лишь в компенсированное к тайму время. И то с пенальти!