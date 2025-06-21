«Бавария» цинично оборвала новую сенсацию КЧМ. Кейн наконец-то взялся за дело

«Бавария» в 1-м туре клубного ЧМ размазала полулюбительский «Окленд Сити» с двузначной разницей (10:0). «Бока Хуниорс» — конкурент совершенно иного уровня, что и показала яркая ничья 2:2 с «Бенфикой». Причём аргентинцы даже вели в два мяча. Теперь они пропустили первыми. И всё равно снова удивили европейцев.
По сравнению с новозеландской разминкой Венсан Компани солидно перетряхнул основу: справа вместо Боэ вышел Та, в паре с Киммихом оказался не Павлович, а Горецка (до 56-й минуты), плюс Гнабри заменил Мюллера. В составе «Боки» есть две легенды еврофутбола: Эррера и Кавани. Оба не сыграли: Эдинсон на больничном ещё с начала июня, а Андер в предыдущем матче и травмировался, и, уже сидя на лавке, получил красную за чрезмерную эмоциональность. Сегодня аналогичный поступок повторил его одноклубник что по «Ман Юнайтед», что по «Бока Хуниорс» Рохо.
«Бавария» ожидаемо завладела территорией и принялась нагружать аргентинскую оборону. В дебюте Олисе оформил «сухой лист». Только вот Гнабри во время него затолкал вратаря Маркесина, и арбитр, оценив VAR, гол аннулировал. Фол вроде бы был очевидным, тем не менее его рассматривали несколько минут — прямо как в нашей родной РПЛ.
Мюнхенцы нагнетали-нагнетали и наконец-то воспользовались пассивностью «Боки». На 18-й минуте дебютный гол на КЧМ забил Кейн. Гнабри боролся с защитником после подачи Лаймера, Гарри поймал отскок и беспрепятственно пробил низом вправо. Тут же и Коман должен был отличиться, но внезапно не подстроился под прострел Олисе и толком не попал по мячу, хотя находился в паре метров от пустых ворот. Безумное невезение.
Только после этого аргентинцы активизировались. Сенон пару раз плотно пальнул в створ — получилось прямо в Нойера. Ну, а нагрузка на Маркесина не уменьшалась. Олисе вывалился с ним один на один и пошёл в обводку. Вратарь справился. Как и с ударом Кейна в ближний угол. Давать «Баварии» пространство — непозволительная роскошь.
До перерыва немцы ограничились одним голом, несмотря на перспективные стандарты от Олисе и Кейна. А после него сбавили обороты и на 66-й минуте пропустили! Веласко со своей половины поля запустил забег Мерентьеля, тот на скорости ускользнул от Та, технично прокинул мимо Станишича и выиграл дуэль у Нойера, всадив мяч под перекладину! Интригу заказывали?
Впрочем, «Бавария» есть «Бавария». Она долго не могла повторно взломать низкий блок «Боки», и всё же сработала чуйка Компани. У Олисе во второй половине игра совсем не шла. Венсан его не заменил, и Майкл на 84-й минуте отблагодарил тренера голом. Лаймер отдал в центр штрафной на Кейна, Гарри отдал назад, и свободный Олисе покатил точно в угол. На том и закончили — не всем же европейским фаворитам проигрывать, как сделали «Челси» и «ПСЖ».
Во встрече с «Окленд Сити» Кейн не записал на свой счёт ни одного результативного действия, хотя его партнёры максимально куражились. Сегодня у него 1+1. Машина завелась.
Мюнхенцам в последнем туре хватит ничьей с «Бенфикой». Ну, а «Боке» нужно забивать «Окленду» уйму мячей и надеяться на поражение португальцев. При её равенстве с командой Ди Марии по очкам всё решит разница голов: пока соотношение у них 3:4 и 8:2 соответственно.
Венсан Компани
Мигель Анхель Руссо
Гарри Кейн
(Кингсли Коман)
18′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
84′
Мигель Мерентиэль
(Алан Веласко)
66′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
4
Джонатан Та
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
22
Рафаэл Геррейру
67′
2
Дайот Упамекано
11
Кингсли Коман
67′
10
Лерой Сане
7
Серж Гнабри
57′
42
Джамал Мусиала
82′
25
Томас Мюллер
8
Леон Горецка
45′
57′
45
Александр Павлович
25
Агустин Марчесин
17
Луис Адвинкула
37′
23
Лаутаро Бланко
40
Лаутаро Ди Лолло
71′
32
Айртон Коста
5
Родриго Батталья
22
Кевин Сенон
59′
27
Малком Брайда
20
Алан Веласко
80′
3
Марсело Сараччи
8
Карлос Паласиос
69′
15
Вилльямс Аларкон
16
Мигель Мерентиэль
80′
7
Эсекьель Себальос
30
Томас Бельмонте
69′
9
Милтон Хименес
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
13
Фолы
18
3
Офсайды
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти