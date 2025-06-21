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«Бавария» цинично оборвала новую сенсацию КЧМ. Кейн наконец-то взялся за дело

«Бока Хуниорс» оказала достойное сопротивление, но мюнхенцы терять очки не планировали.

Источник: Getty Images

«Бавария» в 1-м туре клубного ЧМ размазала полулюбительский «Окленд Сити» с двузначной разницей (10:0). «Бока Хуниорс» — конкурент совершенно иного уровня, что и показала яркая ничья 2:2 с «Бенфикой». Причём аргентинцы даже вели в два мяча. Теперь они пропустили первыми. И всё равно снова удивили европейцев.

По сравнению с новозеландской разминкой Венсан Компани солидно перетряхнул основу: справа вместо Боэ вышел Та, в паре с Киммихом оказался не Павлович, а Горецка (до 56-й минуты), плюс Гнабри заменил Мюллера. В составе «Боки» есть две легенды еврофутбола: Эррера и Кавани. Оба не сыграли: Эдинсон на больничном ещё с начала июня, а Андер в предыдущем матче и травмировался, и, уже сидя на лавке, получил красную за чрезмерную эмоциональность. Сегодня аналогичный поступок повторил его одноклубник что по «Ман Юнайтед», что по «Бока Хуниорс» Рохо.

«Бавария» ожидаемо завладела территорией и принялась нагружать аргентинскую оборону. В дебюте Олисе оформил «сухой лист». Только вот Гнабри во время него затолкал вратаря Маркесина, и арбитр, оценив VAR, гол аннулировал. Фол вроде бы был очевидным, тем не менее его рассматривали несколько минут — прямо как в нашей родной РПЛ.

Мюнхенцы нагнетали-нагнетали и наконец-то воспользовались пассивностью «Боки». На 18-й минуте дебютный гол на КЧМ забил Кейн. Гнабри боролся с защитником после подачи Лаймера, Гарри поймал отскок и беспрепятственно пробил низом вправо. Тут же и Коман должен был отличиться, но внезапно не подстроился под прострел Олисе и толком не попал по мячу, хотя находился в паре метров от пустых ворот. Безумное невезение.

Только после этого аргентинцы активизировались. Сенон пару раз плотно пальнул в створ — получилось прямо в Нойера. Ну, а нагрузка на Маркесина не уменьшалась. Олисе вывалился с ним один на один и пошёл в обводку. Вратарь справился. Как и с ударом Кейна в ближний угол. Давать «Баварии» пространство — непозволительная роскошь.

До перерыва немцы ограничились одним голом, несмотря на перспективные стандарты от Олисе и Кейна. А после него сбавили обороты и на 66-й минуте пропустили! Веласко со своей половины поля запустил забег Мерентьеля, тот на скорости ускользнул от Та, технично прокинул мимо Станишича и выиграл дуэль у Нойера, всадив мяч под перекладину! Интригу заказывали?

Впрочем, «Бавария» есть «Бавария». Она долго не могла повторно взломать низкий блок «Боки», и всё же сработала чуйка Компани. У Олисе во второй половине игра совсем не шла. Венсан его не заменил, и Майкл на 84-й минуте отблагодарил тренера голом. Лаймер отдал в центр штрафной на Кейна, Гарри отдал назад, и свободный Олисе покатил точно в угол. На том и закончили — не всем же европейским фаворитам проигрывать, как сделали «Челси» и «ПСЖ».

Во встрече с «Окленд Сити» Кейн не записал на свой счёт ни одного результативного действия, хотя его партнёры максимально куражились. Сегодня у него 1+1. Машина завелась.

Мюнхенцам в последнем туре хватит ничьей с «Бенфикой». Ну, а «Боке» нужно забивать «Окленду» уйму мячей и надеяться на поражение португальцев. При её равенстве с командой Ди Марии по очкам всё решит разница голов: пока соотношение у них 3:4 и 8:2 соответственно.

Бавария
2:1
Первый тайм: 1:0
Бока Хуниорс
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа C
21.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Венсан Компани
Мигель Анхель Руссо
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Кингсли Коман)
18′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
84′
Бока Хуниорс
Мигель Мерентиэль
(Алан Веласко)
66′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
4
Джонатан Та
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
22
Рафаэл Геррейру
67′
2
Дайот Упамекано
11
Кингсли Коман
67′
10
Лерой Сане
7
Серж Гнабри
57′
42
Джамал Мусиала
82′
25
Томас Мюллер
8
Леон Горецка
45′
57′
45
Александр Павлович
Бока Хуниорс
25
Агустин Марчесин
17
Луис Адвинкула
37′
23
Лаутаро Бланко
40
Лаутаро Ди Лолло
71′
32
Айртон Коста
5
Родриго Батталья
22
Кевин Сенон
59′
27
Малком Брайда
20
Алан Веласко
80′
3
Марсело Сараччи
8
Карлос Паласиос
69′
15
Вилльямс Аларкон
16
Мигель Мерентиэль
80′
7
Эсекьель Себальос
30
Томас Бельмонте
69′
9
Милтон Хименес
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
13
Фолы
18
3
Офсайды
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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