«Бавария» цинично оборвала новую сенсацию КЧМ. Кейн наконец-то взялся за дело

По сравнению с новозеландской разминкой Венсан Компани солидно перетряхнул основу: справа вместо Боэ вышел Та, в паре с Киммихом оказался не Павлович, а Горецка (до 56-й минуты), плюс Гнабри заменил Мюллера. В составе «Боки» есть две легенды еврофутбола: Эррера и Кавани. Оба не сыграли: Эдинсон на больничном ещё с начала июня, а Андер в предыдущем матче и травмировался, и, уже сидя на лавке, получил красную за чрезмерную эмоциональность. Сегодня аналогичный поступок повторил его одноклубник что по «Ман Юнайтед», что по «Бока Хуниорс» Рохо.