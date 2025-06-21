Кейн назвал атмосферу на матче против «Бока Хуниорс» недружелюбной

«Ребята выступили на высшем уровне. Мы знали, что будет нелегко — играть в гостях, в недружелюбной атмосфере и в такую жару. В первом тайме мы должны были вести со счетом 2:0 или 3:0, но во втором они немного нас прижали. У них появился кураж, но после их гола мы снова перехватили инициативу. Здорово, что я забил и мы обеспечили себе выход дальше. Рад помочь команде голом и голевой передачей — я отдал Майклу (Олисе) под левую, а он отличный снайпер и отлично реализовал момент», — цитирует Кейна пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).