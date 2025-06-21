Кейн назвал атмосферу на матче против «Бока Хуниорс» недружелюбной

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Футболист мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн назвал жаркую погоду и недружелюбную атмосферу главными трудностями завершившегося матча второго тура группового этапа клубного чемпионата мира против аргентинской команды «Бока Хуниорс».
Встреча группы C, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 2:1. За «Баварию» отличились Кейн (18-я минута) и Майкл Олисе (84). За аргентинский клуб единственный мяч забил Мигель Мерентьель (66).
«Ребята выступили на высшем уровне. Мы знали, что будет нелегко — играть в гостях, в недружелюбной атмосфере и в такую жару. В первом тайме мы должны были вести со счетом 2:0 или 3:0, но во втором они немного нас прижали. У них появился кураж, но после их гола мы снова перехватили инициативу. Здорово, что я забил и мы обеспечили себе выход дальше. Рад помочь команде голом и голевой передачей — я отдал Майклу (Олисе) под левую, а он отличный снайпер и отлично реализовал момент», — цитирует Кейна пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
«Это турнир высшего уровня — мы играем против сильнейших команд мира. Но мы всегда говорим: главное — это мы сами. Если выкладываемся на максимум, то можем обыграть практически любого соперника», — добавил английский форвард.
После победы «Бавария» (6 очков) расположилась на первом месте в турнирной таблице группы C, оформив досрочный выход в плей-офф. Далее идут португальская «Бенфика» (4), «Бока Хуниорс» (1) и новозеландский «Окленд Сити».
Клубный чемпионат мира впервые проходит с участием 32 команд, турнир завершится 13 июля.