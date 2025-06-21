«Ноттингем Форест» продлил контракт с главным тренером

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту подписал новый контракт с командой, который будет действовать до 2028 года, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Эшпириту Санту 51 год. Он возглавляет «Ноттингем» с декабря 2023 года. В минувшем сезоне «лесники» набрали 65 очков и заняли седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), благодаря чему отобрались в Лигу конференций.
В сезоне-2024/25 специалист трижды признавался лучшим тренером месяца — больше, чем кто-либо другой в минувшем чемпионате. Он был удостоен этой награды в октябре, декабре и марте.