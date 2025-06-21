Ди Марцио: «Ювентус» провёл переговоры с Джексоном, «Челси» может продать форварда

Сенегалец перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.