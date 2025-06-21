Суд примет решение о продлении меры пресечения Промесу в субботу

ГААГА, 21 июн — РИА Новости. Апелляционной суд Амстердама в субботу вынесет решение относительно того, останется ли футболист Квинси Промес под стражей или будет ожидать судебного процесса на свободе, сообщила РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и информации суда Анья Зандберген.
«Промес прибыл в Нидерланды вчера вечером. Сегодня во второй половине дня он предстанет перед судьей», — сообщила Зандберген в субботу.
По ее словам, судья примет решение о том, останется ли футболист под стражей или ему будет разрешено ожидать судебного процесса на свободе.
В пятницу вечером СМИ сообщили, что Промес был доставлен в Нидерланды.
Ранее прокуратура Нидерландов подтвердила РИА Новости, что Промес экстрадирован в страну из ОАЭ. Двенадцатого июня газета Telegraaf сообщала об аресте Промеса в Дубае.