Дебютный гол Беллингема помог «Боруссии» победить в матче клубного ЧМ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом из ЮАР «Мамелоди Сандаунс» в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.
Встреча группы F, прошедшая в Цинциннати, завершилась со счетом 4:3 в пользу немецкого клуба. В составе африканской команды голы забили Лукас Рибейро (11-я минута), Икраам Рейнерс (62) и Лебо Мотиба (90). У «Боруссии» отличились Феликс Нмеча (16), Серу Гирасси (34), Джоб Беллингем (45), автоголом отметился защитник «Мамелоди Сандаунс» Хулисо Мудау (59).
Джоб Беллингем, младший брат полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема, забил первый гол за «Боруссию». В начале июня он перешел в дортмундскую команду из «Сандерленда».
«Боруссия» одержала первую победу на групповом этапе и поднялась на первое место в таблице, набрав 4 очка. «Мамелоди Сандаунс» идет на второй позиции с 3 очками. Далее располагаются сыгравшие по одной встрече бразильский «Флуминенсе» (1) и южнокорейский «Ульсан» (0).
В следующем туре «Боруссия» 25 июня сыграет против «Ульсана», «Мамелоди Сандаунс» в этот же день проведет матч против «Флуминенсе».
Клубный чемпионат мира впервые проходит с участием 32 команд, он завершится 13 июля.
Мигел Кардозу
Нико Ковач
Лукас Рибейро
(Ташрик Мэттьюз)
11′
Икраам Райнерс
62′
Лебо Мотиба
(Кутлвано Летлаку)
90′
Феликс Нмеча
16′
Серу Гирасси
(Юлиан Брандт)
34′
Джоб Беллингем
45′
Хулисо Мудау
59′
30
Ронвен Уильямс
25
Хулисо Мудау
29
Дивайн Лунга
24
Киану Купидо
20
Грант Кекена
11
Марсело Альенде
90+5′
10
Лукас Рибейро
69′
27
Тапело Морена
17
Ташрик Мэттьюз
66′
69′
8
Джейден Адамс
18
Темба Зване
86′
16
Кутлвано Летлаку
13
Икраам Райнерс
77′
35
Лебо Мотиба
4
Тебохо Мокоэна
69′
9
Артур Салес
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
24
Даниэль Свенссон
13
Паскаль Грос
25
Никлас Зюле
83′
26
Юлиан Рюэрсон
8
Феликс Нмеча
62′
17
Карни Чуквуэмека
64′
77
Джоб Беллингем
83′
14
Максимилиан Байер
85′
10
Юлиан Брандт
62′
20
Марсель Забитцер
9
Серу Гирасси
90′
27
Карим Адейеми
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
9
Фолы
15
1
Офсайды
2
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти