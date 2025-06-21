Дебютный гол Беллингема помог «Боруссии» победить в матче клубного ЧМ

«Боруссия» одержала первую победу на групповом этапе и поднялась на первое место в таблице, набрав 4 очка. «Мамелоди Сандаунс» идет на второй позиции с 3 очками. Далее располагаются сыгравшие по одной встрече бразильский «Флуминенсе» (1) и южнокорейский «Ульсан» (0).