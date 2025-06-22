«Овьедо» переиграл «Мирандес» и вышел в Ла Лигу, Касорла забил гол

Хоакин Паничелли на 16-й минуте вывел «Мирандес» вперёд. Санти Касорла на 39-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт в этой встрече. Ильяс Шаир на 52-й минуте обеспечил «Овьедо» преимущество. Игра перешла в дополнительное время. На 103-й минуте взятием ворот отметился Франсиско Портильо.