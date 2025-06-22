Клубный ЧМ страдает из-за главной погодной проблемы США. Но к организаторам нет вопросов

Клубный ЧМ стартовал всего неделю назад, но погода сказалась на тайминге уже четырёх встреч. Из-за шторма незапланированные паузы в играх составили от 40 до 130 минут.
Все эти игры проходили в восточной части США. Дважды задержки произошли в Орландо. Там случилась в том числе самая длительная пауза — перерыв продлился не 15 минут, а почти два с половиной часа. В это время чаша стадиона оставалась пуста — ни футболистов на поле, ни зрителей на секторах. Объявление на стадионе гласило, что все должны укрываться в подтрибунном помещении.
Тут возникает вопрос: почему в США настолько боятся штормов? В Англии уже давно существует мем про дождливый вечер в Стоке, а на КЧМ может ни одной капли не упасть на стадионе, но зрителей всё равно уводят с трибун. Как это было в случае с матчем «Палмейрас» — «Аль-Ахли». Дождь так и не пошёл, а футболисты практически сразу вернулись на поле, чтобы размяться перед возобновлением второго тайма.
Со стороны ситуация может выглядеть странной. Организаторы испугались дождика, который даже не добрался до стадиона. Так ли необходимо было прерывать встречу и прятаться внутри арены? На самом деле, этот тот случай, когда к организаторам турнира нет вопросов. Мы уже писали о продаже билетов и прочих проблемах, однако здесь ФИФА ничего не может поделать. Тут дело в законах страны.
По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), 75% смертей, связанных с молниями, за последнее 10-летие произошло с июня по август. Протокол безопасности прописан строго: если молния ударит в радиусе 10 миль (16,09 км) от стадиона, то срабатывает автоматическая приостановка встречи. Об этом уведомляется директор матча, который, в свою очередь, просит судью остановить игру. Подобные ситуации регулярно встречаются и на других видах спорта в США. Например, во время гонок NASCAR. Такие жёсткие правила бьют и по зрителям, и по телевизионщикам, но регламент менять не планируют, потому что раньше на стадионах были случаи с летальным исходом на взрослых и юношеских турнирах по разным видам спорта.
Приостановки матчей с огромной вероятностью никуда не денутся и через год, когда США примут часть встреч ЧМ-2026. Жаркий и влажный климат — отличительная черта американского лета, которая притягивает молнии. Больше всего опасений вызывают Флорида и Техас, в которых пройдут матчи чемпионата мира. Эти штаты называют столицами молний в США. При этом CBS утверждает со ссылкой на исследователей, что изменение климата может увеличить количество ударов молний по всей стране.
Этот фактор явно будут учитывать команды на ЧМ-2026. Даже сейчас об этом говорят на пресс-конференциях. Например, тренер «Палмейраса» Абел Феррейра сказал: «Мы будем иметь дело не только с нашим соперником, но и с погодой». Спустя 24 часа после этих слов матч «Палмейрас» — «Аль-Ахли» был прерван. А после этой встречи уже тренер египетской команды Хосе Ривейро рассуждал о том, как бразильцам помогла пауза сразу после второго гола. Это позволило и сбить темп матча, и предоставило время тренеру «Палмейраса», чтобы перестроить команду на игру от обороны. Клубы уже поняли, что такие паузы можно использовать в своих интересах.