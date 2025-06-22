Клубный ЧМ страдает из-за главной погодной проблемы США. Но к организаторам нет вопросов

Этот фактор явно будут учитывать команды на ЧМ-2026. Даже сейчас об этом говорят на пресс-конференциях. Например, тренер «Палмейраса» Абел Феррейра сказал: «Мы будем иметь дело не только с нашим соперником, но и с погодой». Спустя 24 часа после этих слов матч «Палмейрас» — «Аль-Ахли» был прерван. А после этой встречи уже тренер египетской команды Хосе Ривейро рассуждал о том, как бразильцам помогла пауза сразу после второго гола. Это позволило и сбить темп матча, и предоставило время тренеру «Палмейраса», чтобы перестроить команду на игру от обороны. Клубы уже поняли, что такие паузы можно использовать в своих интересах.