«Барселона» снова идет за Нико Уильямсом. Хватит ли денег на трансфер?

Как быстро все меняется в мировом футболе. Иногда всего за один год ситуация может преодолеть длиннющий путь от исходной точки и вернуться в нее же, существенно изменившись по ходу дела несколько раз. Летом 2024-го Нико Уильямс зажег на Евро не слабее Ламина Ямаля, просто вингер «Барселоны» произвел чуть большее впечатление из-за зеленого возраста.
Воспитанник «Атлетика» тоже молод и так же восхитительно провел тот турнир, за что заслуженно получил предложение из Каталонии. Но сделка не состоялась (почему — расскажем ниже). Спустя сезон Нико, похоже, переезжает-таки в Каталонию. Правда, за последние 12 месяцев в этой истории произошло столько событий, что трансфер то казался практически состоявшимся, то выглядел абсолютно невозможным, то снова приобретал реалистичные очертания.
Для полноты картины сначала нужно откатиться назад. Уильямс достиг пика в сезоне-2023/24 — 8+18 во всех турнирах и главная роль в выигранном «Атлетиком» Кубке Испании. Вингер отправился на чемпионат Европы в статусе игрока основы сборной и не подкачал. Он кошмарил обороны соперников в каждом матче и забил два мяча в плей-офф, включая первый в финале.
Сборная Испания воспринималась элегантной, энергичной, разрушительной и бесстрашной командой — в первую очередь благодаря опаснейшим крыльям атаки в лице Нико и Ямаля. Естественно, «Барса» еще во время континентального турнира принялась за обработку баскской звезды. К тому же Рафинью думали продавать, бразилец на тот момент и близко не был тем, кем стал сейчас.
Уильямс действительно смотрелся идеальным кандидатом на левый фланг «Барселоны». В сборной отработаны связи с Педри, Бальде и другими, тот же Ямаль с ним вообще на самой короткой ноге из возможных. Плюс у каталонцев эта позиция давно проблемная из-за регресса Фати. Преградой могли стать финансовые трудности клуба, но Жоан Лапорта расчехлил очередной рычаг — в Mundo Deportivo писали, что каталонцы собирались брать кредит ради 60-миллионной покупки.
К слову, президент «Барсы» на самом деле вовлекся в процесс и явно очень хотел договориться с футболистом, даже болельщикам открыто пообещал приложить максимум усилий, чтобы его привезти. Сразу после Евро инфополе кричало о неизбежности трансфера. Не хватало лишь фирменного «here we go» от Фабрицио Романо и фотографий с сине-гранатовой футболкой в руках.
Но перехода не случилось. Если коротко — Нико отказался. Он пообещал старшему брату Иньяки, что проведет в Бильбао еще сезон. Видимо, одной из главных мотиваций был домашний финал Лиги Европы, в которой «Атлетику» предстояло играть. По другой информации (хотя возможно, что оба фактора сыграли свою роль) Уильямс-младший испытывал опасения, что новый клуб попросту не сможет зарегистрировать его на следующий сезон. 6 августа вингер записал мини-обращение к фанатам и заявил о полной концентрации на будущем в Бильбао. И многозначительно получил десятый номер, кстати. «Барселона» параллельно уведомила Уильямса, что не собирается ждать его до следующего лета.
Да, в медиа разгонялись разные причины срыва сделки. Активно подогревалась денежная тема — якобы в Каталонии элементарно не наскребли нужную сумму. С учетом ситуации в «Барсе» звучит, в принципе, правдоподобно, но контекст все равно наводил на мысли об иных основаниях для завершения переговоров. Тем более спустя неделю после срыва трансфера каталонцы примерно за ту же сумму подписали Дани Ольмо. Агент Нико, например, говорил следующее: «Он решил остаться в Бильбао еще на один год. Наша работа — поддерживать его и давать советы, но мы не можем приставить пистолет к его голове и заставить уйти». То есть решение принадлежало именно игроку.
Наверное, никто в «Барселоне» и около нее впоследствии не расстроился. Рафинья, наблюдавший за происходящим, заряжался злостью, чтобы совсем скоро замахнуться на «Золотой мяч». Бразилец видел, как болельщики выкладывают сине-гранатовые майки с его 11-м номером, но с другой фамилией — Уильямс. Всем бы так реагировать на подобные сложности.
Пока южноамериканец проводил великий сезон, прогресс Нико застыл. До домашнего финала Лиги Европы «Атлетик» не дошел, еще и место в Лиге чемпионов едва не упустил. Сам футболист просел по цифрам (11+7), хотя количество матчей возросло. Эрнесто Вальверде немного видоизменил игру команды, в связи с чем младший Уильямс попросту меньше в нее вовлекался. В системе сверкать не выходило, а былая индивидуальная яркость куда-то делась. По крайней мере, ее блеск ощутимо померк.
Тем не менее уровень мастерства остался довольно высоким, поэтому и интерес грандов сохранился. За Нико приходили «Арсенал», «ПСЖ», «Челси», «Бавария», даже «Реал» присматривался — все мимо. Новое лето — новая глава во взаимодействиях с «Барсой», которая возобновила контакты с агентом футболиста.
Уильямс поумерил зарплатные ожидания, проявил большое желание со второй попытки все же перейти в «Барселону» и сообщил об этом всем остальным потенциальным покупателям. Тут опять всплывают финансовые нюансы. Мы ведь в курсе, что каталонцам мало кого-то подписать — его надо еще успешно зарегистрировать. Дани Ольмо вон немало туров пропустил из-за бюрократических затыков.
Испанские журналисты пишут разное. Но, кажется, все участвующие в процессе стороны понимают, как необходимо все оформить. А главное — способны это сделать. Даже Лапорта переступил через собственную обиду, которая возникла, когда Нико отказал год назад. Не факт, что со дня на день «Атлетик» получит долгожданные отступные, сделка сложная, и сине-гранатовым обязательно нужно кого-то продать. Но все же кажется, что в конце концов Уильямс отправится танцевать с Ямалем на реконструированном «Камп Ноу».
Тяжело назвать хоть какие-то минусы этого перехода. Бильбао станет побогаче, Уильямс идеально впишется в коллектив и в игру, Рафинья тоже не пострадает — он и так приблизился к статусу легенды, действуя не на родной позиции, в состоянии и роль «десятки», к примеру, исполнить. Может, будет еще эффективнее. Нико должен был рано или поздно оказаться в «Барселоне» — Нико в ней наверняка окажется. Только дорогу выбрал чересчур витиеватую, шел гораздо дольше нужного. Ну ничего. Главное, что не слишком поздно.