«Барселона» снова идет за Нико Уильямсом. Хватит ли денег на трансфер?

Да, в медиа разгонялись разные причины срыва сделки. Активно подогревалась денежная тема — якобы в Каталонии элементарно не наскребли нужную сумму. С учетом ситуации в «Барсе» звучит, в принципе, правдоподобно, но контекст все равно наводил на мысли об иных основаниях для завершения переговоров. Тем более спустя неделю после срыва трансфера каталонцы примерно за ту же сумму подписали Дани Ольмо. Агент Нико, например, говорил следующее: «Он решил остаться в Бильбао еще на один год. Наша работа — поддерживать его и давать советы, но мы не можем приставить пистолет к его голове и заставить уйти». То есть решение принадлежало именно игроку.