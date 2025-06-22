Тренер «Реала» рассказал о состоянии Мбаппе после госпитализации

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо заявил, что рассчитывает на участие нападающего Килиана Мбаппе в матче последнего тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу в США.
Ранее игрок был госпитализирован с острой формой гастроэнтерита, из-за которого пропустил первую игру «Реала» на клубном чемпионате мира против саудовского «Аль-Хиляля» (1:1). В четверг стало известно, что Мбаппе выписали из больницы. В третьем туре «Реал» встретится с австрийским «Зальцбургом». Матч состоится 27 июня и начнется в 04:00 мск.
«Ему лучше. Он вернулся из больницы два дня назад. Он выздоравливает. С каждым днем мы все более оптимистично настроены относительно того, что он будет в форме к матчу с “Зальцбургом”, — цитирует сайт клуба заявление тренера перед игрой второго тура против мексиканской команды “Пачука”.
Мбаппе 26 лет. Он перешел в «Реал» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы». Приз вручается лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. В Ла Лиге он отличился 31 раз.