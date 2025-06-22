Тренер «Реала» рассказал о состоянии Мбаппе после госпитализации

«Ему лучше. Он вернулся из больницы два дня назад. Он выздоравливает. С каждым днем мы все более оптимистично настроены относительно того, что он будет в форме к матчу с “Зальцбургом”, — цитирует сайт клуба заявление тренера перед игрой второго тура против мексиканской команды “Пачука”.