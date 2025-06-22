Касорла исполнил мечту в 40 лет. Героически вернул клуб детства в Ла Лигу спустя 24 года

«Чувствую себя самым счастливым человеком, — утверждал Касорла после ответного матча с “Мирандесом”. — У меня в карьере были разные клубы, с которыми я выигрывал трофеи, была сборная Испании. Но ничто не сравнится с этим успехом. К “Овьедо” у меня более глубокие чувства, нежели к другим клубам. Я вырос здесь, тут мои друзья, семья. По правде говоря, всё ещё не могу прийти в себя. Это была тяжёлая работа, но она окупилась. Я мечтал приехать домой и вернуть команду в Примеру. Очень рад, что осуществил эту мечту».