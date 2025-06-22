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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Шанхай Порт» в Кубке Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Шанхай Порт» и вышел в ¼ финала Кубка Китая.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» в гостях обыграл «Шанхай Порт» в матче ⅛ финала Кубка Китая по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Андре Луис (44, 50, 66-я минуты). У хозяев мячи забили Габриэльзиньо (46) и Густаво (59).

«Шанхай Порт» является действующим победителем Кубка Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» уступил этой команде в полуфинале турнира.

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, в четвертьфинале Кубка Китая сыграет с победителем встречи «Хэнань Суншань Лунмэнь» — «Чжэцзян Профешнл».