«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Шанхай Порт» в Кубке Китая

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» в гостях обыграл «Шанхай Порт» в матче ⅛ финала Кубка Китая по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Андре Луис (44, 50, 66-я минуты). У хозяев мячи забили Габриэльзиньо (46) и Густаво (59).
«Шанхай Порт» является действующим победителем Кубка Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» уступил этой команде в полуфинале турнира.
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, в четвертьфинале Кубка Китая сыграет с победителем встречи «Хэнань Суншань Лунмэнь» — «Чжэцзян Профешнл».