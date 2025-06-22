Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
:
Видад
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.93
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
:
Пачука
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.10
П2
9.30
Футбол. Зарубежный
23.06
Зальцбург
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
4.13
X
4.30
П2
1.83
Футбол. Зарубежный
23.06
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.50
П2
23.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
4
:
Ульсан
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ривер Плейт
0
:
Монтеррей
0
П1
X
П2

Спортдиректор «Барселоны» рассказал, что объединяет Ямаля, Месси и Роналдиньо

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, что есть общего у вингера Ламина Ямаля с бывшими игроками сине-гранатовых Лионелем Месси и Роналдиньо.

Источник: Чемпионат.com

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, что есть общего у вингера Ламина Ямаля с бывшими игроками сине-гранатовых Лионелем Месси и Роналдиньо.

«Что есть общее у гениев, так это способность видеть то, чего не замечают другие. Ламин [Ямаль] обладает таким качеством. Он в своеобразном стиле доминирует в футболе», — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Месси является восьмикратным обладателем награды «Золотой мяч». Роналдиньо выигрывал этот приз в 2005 году. Ямаль признаётся одним из главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона, в котором он принял участие в 55 матчах во всех турнирах и отметился 18 голами и 25 ассистами.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше