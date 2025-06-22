«Он даже лучше, чем я себе представлял». Нико Гонсалес восхитился Родри

«Он даже лучше, чем я себе его представлял. Он мне очень помогает — он испанец и у нас начинают складываться хорошие отношения. Я стараюсь узнать как можно больше и думаю, что начинаю наблюдать за ним в момент его возвращения на лучший уровень. Я вижу в нём то, чего не видел у многих полузащитников», — приводит слова испанца BBC.