Рангник рассказал, как посоветовал президенту «Барселоны» назначить Флика

Я сказал Лапорте, что если ты играешь почти только молодыми футболистами, как это делает «Барселона», то необходимо им доверять. Нужно позволить им бегать и играть, как маленьким молодым волчатам. Если просто сказать им не делать этого и не рисковать слишком сильно, то это не сработает. И, очевидно, я также упомянул имя Ханси Флика и, возможно, ещё одного или двух тренеров. Может быть, я также назвал Клоппа. Должно быть, Лапорта запомнил сказанное мной о Флике, — сказал Рангник в интервью Sport.es.