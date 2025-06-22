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Спортдиректор «Барселоны» ответил, должен ли Ямаль выиграть «Золотой мяч»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением, должен ли 17-летний нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль выиграть «Золотой мяч» — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением, должен ли 17-летний нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль выиграть «Золотой мяч» — 2025.

«У него есть конкуренты, такие как Педри, Дембеле и Витинья. Однако приятно видеть, что игроки “Барселоны” вновь представлены в пятёрке претендентов [на “Золотой мяч”]», — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» 17-летний вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

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