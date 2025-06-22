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«Ювентус» назвал стартовый состав на матч КЧМ с «Видадом»

Сегодня, 22 июня, в США состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Ювентус» сыграет с марокканским «Видадом».

Источник: Getty Images

Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Итальянский клуб огласил стартовый состав.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калулу, Савона, Келли, Коста, Маккенни, Тюрам, Камбьясо, Консейсау, Коло-Муани, Йылдыз.

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