«Ювентус» назвал стартовый состав на матч КЧМ с «Видадом»

Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Итальянский клуб огласил стартовый состав.
«Ювентус»: Ди Грегорио, Калулу, Савона, Келли, Коста, Маккенни, Тюрам, Камбьясо, Консейсау, Коло-Муани, Йылдыз.
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