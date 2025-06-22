Уникальный клуб КПЛ ушел от поражения в матче с удалением и двумя голами

Гости первыми вышли вперед, благодаря голу Жасулана Молдакараева. Воспитанник кызылординского футбола отличился на 16-й минуте. На 36-й минуте «Улытау» остался в меньшинстве после удаления испанца Хосе-Луиса Корильо. Хозяева сумели уйти от поражения на 87-й минуте после гола Нурдаулета Агзамбаева.