Уникальный клуб КПЛ ушел от поражения в матче с удалением и двумя голами

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1.
Гости первыми вышли вперед, благодаря голу Жасулана Молдакараева. Воспитанник кызылординского футбола отличился на 16-й минуте. На 36-й минуте «Улытау» остался в меньшинстве после удаления испанца Хосе-Луиса Корильо. Хозяева сумели уйти от поражения на 87-й минуте после гола Нурдаулета Агзамбаева.
Таким образом, «Кайсар» набрал 12 очков и занимает десятое место в таблице КПЛ-2025. У «Улытау» 11 баллов и 12 место.
Отметим, что «Кайсар» является единственным клубом в КПЛ-2025, который выступает исключительно казахстанскими игроками.
Футбол, Казахстан, 25-й тур
22.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Гани Муратбаева
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