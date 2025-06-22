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Уникальный клуб КПЛ ушел от поражения в матче с удалением и двумя голами

Кызылординский «Кайсар» и жезказганский «Улытау» сыграли вничью в матче 13-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайсар"

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1.

Гости первыми вышли вперед, благодаря голу Жасулана Молдакараева. Воспитанник кызылординского футбола отличился на 16-й минуте. На 36-й минуте «Улытау» остался в меньшинстве после удаления испанца Хосе-Луиса Корильо. Хозяева сумели уйти от поражения на 87-й минуте после гола Нурдаулета Агзамбаева.

Таким образом, «Кайсар» набрал 12 очков и занимает десятое место в таблице КПЛ-2025. У «Улытау» 11 баллов и 12 место.

Отметим, что «Кайсар» является единственным клубом в КПЛ-2025, который выступает исключительно казахстанскими игроками.

Кайсар
1:1
Первый тайм: 0:0
Улытау
Футбол, Казахстан, 25-й тур
22.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Гани Муратбаева
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