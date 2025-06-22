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«Реал» — «Пачука»: Трент, Гюлер, Вальверде, Винисиус, Рондон сыграют с первых минут

Испанский «Реал Мадрид» и мексиканская «Пачука» встретятся во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Источник: Getty Images

Игра состоится на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) и начнется в 22:00 мск. Команды назвали свои стартовые составы.

«Реал»: Куртуа, Трент, Асенсио, Хейсен, Фран Гарсия, Тчуамени, Гюлер, Беллингем, Вальварде, Винисиус, Гонсало.

«Пачука»: Морено, Перейра, Бауэрман, Родригес, Палавесино, Монтьель, Баутиста, Домингес, Кенеди, Рондон.

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