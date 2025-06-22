«Реал» — «Пачука»: Трент, Гюлер, Вальверде, Винисиус, Рондон сыграют с первых минут

Игра состоится на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) и начнется в 22:00 мск. Команды назвали свои стартовые составы.
«Реал»: Куртуа, Трент, Асенсио, Хейсен, Фран Гарсия, Тчуамени, Гюлер, Беллингем, Вальварде, Винисиус, Гонсало.
«Пачука»: Морено, Перейра, Бауэрман, Родригес, Палавесино, Монтьель, Баутиста, Домингес, Кенеди, Рондон.
Узнать больше по теме
ФК «Реал Мадрид»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных клубов мира и лучший в XX веке по версии ФИФА. ФК «Реал Мадрид» — клуб, который чаще других выигрывал Лигу Чемпионов — самый престижный турнир Старого света. О том, почему их называли «галактикос» в начале нулевых и что происходит с королевским клубом прямо сейчас, — читайте в нашем материале.Читать дальше