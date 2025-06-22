Второй разгром от «Юве» на КЧМ! Форвард туринцев положил один из лучших мячей турнира

Казалось, что на этом интрига закончилась. Однако марокканцы не бросили играть, тем самым заслужив свой шанс. Главное, что африканский клуб его реализовал. На 25-й минуте Тембинкоси Лорч завершил атаку «Видада»: он получил мяч от Нордина Амрабата, вышел один на один и переиграл голкипера туринцев Микеле Ди Грегорио. Не всё потеряно!