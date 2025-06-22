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Второй разгром от «Юве» на КЧМ! Форвард туринцев положил один из лучших мячей турнира

Итальянцы уже оформили выход в ⅛ финала.

Источник: Getty Images

«Ювентус» одержал вторую разгромную победу на клубном чемпионате мира 2025 года. Команда Игора Тудора разобралась с марокканским «Видадом». Хотя встреча получилась для итальянцев не такой простой, как игра с «Аль-Айном» (5:0).

На старте игры «Видад» показал, что настроен агрессивно. Марокканцы «душили» соперника у чужой штрафной прессингом и даже создали момент благодаря этому. Уэстон Маккенни отдал неудачный пас под давлением, но форвард Самуэль Обенг нанёс не лучший удар после неожиданно полученного мяча.

А затем «Ювентус» показал, в чём заключается сила топ-команд. Туринцы реализовали свой первый момент в игре. На шестой минуте Кенан Йылдыз после отыгрыша с Кефреном Тюрам-Юльеном оказался в штрафной и прострелил вдоль ворот. А защитник «Видада» Абдельмунаим Бутуй срезал мяч в свой створ.

Но Йылдыз не остановился на достигнутом. Через 10 минут он забил уже сам. Андреа Камбьязо совершил проход по левому флангу и отдал на турка. Кенану оставалось только точно пробить — и как он это сделал! Мяч залетел прямо в девятку ворот «Видада».

Казалось, что на этом интрига закончилась. Однако марокканцы не бросили играть, тем самым заслужив свой шанс. Главное, что африканский клуб его реализовал. На 25-й минуте Тембинкоси Лорч завершил атаку «Видада»: он получил мяч от Нордина Амрабата, вышел один на один и переиграл голкипера туринцев Микеле Ди Грегорио. Не всё потеряно!

Но до конца тайма команды вошли в эконом-режим. Ни «Юве», ни «Видад» не создали ни одного опасного момента. А разбудили болельщиков команды только спустя полчаса после гола марокканцев. На 57-й минуте Камбьязо пробил в штангу ворот «Видада» после углового. Не повезло.

И всё же «Ювентус» дожал соперника: на 67-й минуте Йылдыз оформил дубль, получив пас от Рандаля Коло Муани, на дриблинге убрав бедного Бутуя («автор» автогола) и пробив в дальний угол.

Дальше итальянцы технично довели дело до победы. А в концовке ещё и забили четвёртый мяч. Защитник «Видада» Гильерме Феррейра сфолил в своей штрафной, а Душан Влахович уверенно реализовал пенальти.

Шесть очков в двух турах — и «Юве» в ⅛ финала клубного ЧМ. А в 3-м туре итальянцы разыграют первое место в группе с «Манчестер Сити» (если англичане в предстоящем матче не уступят «Аль-Айну» из ОАЭ).

Никита Паглазов

Ювентус
4:1
Первый тайм: 2:1
Видад
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа G
22.06.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Игор Тудор
Мохаммед Амин Бенхачем
Голы
Ювентус
Абдельмуньям Бутуиль
6′
Кенан Йылдыз
(Андреа Камбьясо)
16′
Кенан Йылдыз
(Рандаль Коло Муани)
69′
Душан Влахович
90+4′
Видад
Тембинкоси Лорч
(Нордин Амрабат)
25′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
37
Николо Савона
27
Андреа Камбьясо
10
Кенан Йылдыз
19
Кефрен Тюрам
77′
2
Алберту Кошта
72′
5
Мануэль Локателли
20
Рандаль Коло Муани
72′
9
Душан Влахович
7
Франсишку Консейсау
72′
11
Николас Гонсалес
16
Уэстон Маккенни
46′
8
Тен Копмейнерс
Видад
12
Мехди Бенабид
72
Гильерме Феррейра
51′
2
Мохаммед Муфид
11
Нордин Амрабат
4
Тембинкоси Лорч
19
Мехди Мубарик
22
Барт Мейерс
22′
46′
26
Селемани Мвалиму
14
Абдельмуньям Бутуиль
78′
16
Джамал Харкасс
18
Фахд Муфи
87′
25
Стефан Азиз Ки
9
Самуэль Обенг
46′
99
Омар Аль-Сома
23
Уссама Земруи
78′
21
Касиус Маилула
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
15
Фолы
17
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Эктор Мартинес
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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