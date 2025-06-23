Победитель ЧМ в России станет одноклубником Головина, пишут СМИ

Погба был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года, после того как стало известно о том, что он провалил допинг-тест. В его пробе были обнаружены метаболиты тестостерона. По данным СМИ, допинг-проба Б футболиста также дала положительный результат. В феврале 2024-го антидопинговая прокуратура дисквалифицировала Погба на четыре года. Суд не внял доводам защиты спортсмена о случайном попадании в организм запрещенного вещества. Адвокаты Погба отклонили сделку, по которой спортсмен должен был признать вину, и подали апелляцию. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Погба за нарушение антидопинговых правил с четырех до полутора лет. Он возобновил тренировки в январе 2025 года.