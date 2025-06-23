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Победитель ЧМ в России станет одноклубником Головина, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Монако» и французский полузащитник Поль Погба уточняют финальные детали перед заключением контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Источник: Спорт РИА Новости

По данным источника, соглашение с 32-летним игроком будет рассчитано на два года.

Погба был временно отстранен от футбола в сентябре 2023 года, после того как стало известно о том, что он провалил допинг-тест. В его пробе были обнаружены метаболиты тестостерона. По данным СМИ, допинг-проба Б футболиста также дала положительный результат. В феврале 2024-го антидопинговая прокуратура дисквалифицировала Погба на четыре года. Суд не внял доводам защиты спортсмена о случайном попадании в организм запрещенного вещества. Адвокаты Погба отклонили сделку, по которой спортсмен должен был признать вину, и подали апелляцию. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Погба за нарушение антидопинговых правил с четырех до полутора лет. Он возобновил тренировки в январе 2025 года.

Последним клубом Погба был туринский «Ювентус». Команда расторгла контракт с футболистом в декабре 2024 года. С «бьянконери» он четырежды становился чемпионом Италии. Также полузащитник выступал за английский «Манчестер Юнайтед», с которым выигрывал Лигу Европы. Погба — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

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