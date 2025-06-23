Ближние в зарубежье: как прошел футбольный сезон у российских легионеров

В феврале Шапи выбрал неожиданное продолжение карьеры: перешел из кризисного греческого «Ариса», свалившегося за месяц с первого на пятое место, в американский «Спортинг» за €2,4 млн. Уже второй матч за новый клуб пришелся на игру с «Интер Майами», где играют Месси, Суарес, Альба и Бускетс. Получилось не очень: два поражения (0:1 и 1:3) и вылет из Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Но зато после матча выложил в соцсети фотографию с аргентинцем и подписью «На двоих у них восемь “Золотых мячей”.