Ближние в зарубежье: как прошел футбольный сезон у российских легионеров

Российские футболисты и тренеры играют заметную роль в зарубежных клубах и чемпионатах. И конец сезона — это отличное время, чтобы подвести итоги выступлений для наших легионеров. «Известия» рассказывают о главных героях прошедшего футбольного года, приехавших в иностранные клубы из России.
Матвей Сафонов (ПСЖ)
Выиграл требл, но играет мало: вытеснить Доннарумму почти нереально
В 2025-м: 9 матчей, 4 на ноль + 90 минут за сборную с Нигерией
Матвей много играл в концовке сезона, но только потому, что главный тренер парижан Луис Энрике мог позволить ротацию на решающий отрезок. Основным Сафонов был только в Кубке Франции: провел все игры плей-офф, начиная с ⅛. В трех из четырех матчей сыграл на ноль, но и соперники были не самые грозные: «Ле-Ман» из третьей лиги, «Стад Бриошан» из четвертой, «Дюнкерк» из лиги 2 и вылетающий из элиты «Реймс».
Но всё же сезон-2024/25 для Моти — сказка! Выиграл с ПСЖ все возможные четыре трофея, стал пятым россиянином — победителем ЛЧ, еще и его родной «Краснодар» наконец-то взял золотые медали чемпионата России. Всё немного подпортил матч сборной России с Нигерией в «Лужниках»: Сафонов привез гол, а сборная пропустила впервые за 845 минут и прервала серию из восьми побед.
Наш голкипер, конечно, поехал с парижанами на клубный чемпионат мира в США, но в первом матче остался в запасе (4:0 с «Атлетико»). Не было его в старте и во второй игре, в которой ПСЖ неожиданно уступил «Ботафого» (0:1). Впереди на групповом этапе у парижан поединок с американским «Сиэтлом».
Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)
Очень. Много. Лечится
В 2025-м: 4 игры, 78 минут, 1+1
В этом сезоне бывший игрок «Динамо» пропустил 208 дней, или 37 игр во всех турнирах. В январе Арсен восстановился от всех повреждений и начал попадать в заявку на матчи. Но февраль так и остался единственным месяцем, когда Захарян выходил на поле.
В итоге российский полузащитник лишь четыре раза появился на поле в футболке «Реал Сосьедад» в сезоне-2024/25. Отметился голевой передачей на партнера в матче ЛЕ с «Мидтьюланном» и красивым голом из-за штрафной в игре с «Леганесом». А потом травма на тренировке — и снова лечение, лечение, лечение.
В начале июня пресс-служба «Реал Сосьедад» отметила, что «клуб хочет, чтобы Арсен стал ключевым игроком в сезоне». Ждем здорового Захаряна на поле!
Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»)
Очень плохо начал год, но в мае оживился
В 2025-м: 18 матчей, 2+3
У команды Миранчука схожие проблемы с «Канзасом» Шапи: третьи с конца в Восточной конференции, но уже целых восемь очков до раунда уайлд-кард. «Атланта» очень тяжело стартовала — всего две победы в первых 14 турах, но в мае немного пришла в себя и добыла восемь очков (до этого было всего девять).
Преобразился и сам Алексей. Мощно поучаствовал в победах над лидерами таблицы: две голевые передачи с «Цинциннати» и гол плюс пас с «Орландо Сити». А еще был признан лучшим игроком месяца.
Магомед-Шапи Сулейманов («Спортинг Канзас-Сити»)
Воскрешает карьеру в США: фотографируется с Месси, много играет, забивает красоту, третий в команде по «гол + пас»
В 2025-м: 3 матча, 0+0 за греческий «Арис», 19 игр, 2+5 за «Канзас-Сити»
В феврале Шапи выбрал неожиданное продолжение карьеры: перешел из кризисного греческого «Ариса», свалившегося за месяц с первого на пятое место, в американский «Спортинг» за €2,4 млн. Уже второй матч за новый клуб пришелся на игру с «Интер Майами», где играют Месси, Суарес, Альба и Бускетс. Получилось не очень: два поражения (0:1 и 1:3) и вылет из Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Но зато после матча выложил в соцсети фотографию с аргентинцем и подписью «На двоих у них восемь “Золотых мячей”.
После сложного старта (0+0 в первых четырех матчах) Сулейманов выдал яркий отрезок: в шести играх забил гол и отдал четыре ассиста. Недавно Шапи записал еще один мяч на свой счет, и оба гола игрока в МЛС получились очень красивыми: дебютный закрутил со штрафного с острейшего угла, а второй фирменным ударом с левой из-за штрафной в дальний угол ворот.
В чемпионате у команды нашего вингера ситуация не самая приятная: третье место с конца в Западной конференции и шесть очков до попадания в зону уайлд-кард, где в очном матче восьмая и девятая команды разыграют путевку в плей-офф. Время еще есть — до конца регулярного розыгрыша осталось 12 игр.
Далер Кузяев («Гавр»)
После полугода на скамейке решил уйти из клуба
В 2025-м: 53 минуты в начале января
У Далера во Франции всё стало совсем грустно. После бодрого старта сезона (11 выходов на поле в 13 первых турах) Кузяев выпал из основной обоймы команды. В первом матче «Гавра» в 2025 году российский полузащитник вышел в старте на матч с «Марселем», но на 53-й минуте получил повреждение и досрочно покинул поле.
Это стало последним появлением Далера в составе «Гавра». Повреждение голеностопа выбило его из строя на два месяца, а в начале июня клуб официально объявил, что не продлит контракт с хавбеком. «Гавр» чудом остался в лиге 1 на следующий сезон, но без активного участия Кузяева.
Возвращаться в РПЛ игрок не хочет, продолжение карьеры в Европе остается для Далера в приоритете. По инсайдам Sport24, представители Кузяева прорабатывают варианты с середняками из испанского, французского и немецкого чемпионатов.
Никита Хайкин («Буде-Глимт»)
Провел исторический сезон, в новом снова тащит
В 2025-м: 20 матчей, 7 на ноль
Российский голкипер буквально собственными руками вывел свою команду в полуфинал Лиги Европы. И это действительно не просто оборот речи: в ¼ с «Лацио» Хайкин отразил два удара в послематчевой серии пенальти. По-настоящему легендарное достижение, ведь норвежских клубов никогда не было на стадии ½ в еврокубках. Там, правда, навязать борьбу будущим обладателям трофея не удалось — 1:3 и 0:2 с «Тоттенхэмом».
Новый сезон в норвежском чемпионате Никита вновь начал здорово: пять «сухарей» в восьми играх. А «Буде-Глимт» заходит на третье чемпионство подряд: брали титул в 2023-м и 2024-м.
Федор Чалов (ПАОК)
Не оправдал ожиданий болельщиков, не смог стать основным форвардом, но должен остаться в команде на следующий сезон
В 2025-м: 16 матчей, 1+3
Единственный мяч в новом году забил пяткой «Ламии» — безнадежному аутсайдеру с последнего места. Это, пожалуй, единственная яркая вспышка Федора в конце завершившегося сезона. Даже попадание Чалова с клубом в чемпионский плей-офф с четвертого места нельзя назвать успехом, ведь ровно 12 месяцев назад ПАОК забрал греческое золото.
Основным нападающим команды Федор тоже не стал. Всего 16 выходов в старте из 40 игр во всех турнирах. А в 2025-м вообще появился с первых минут всего трижды. Закончил сезон россиянин на ужасной серии из восьми матчей без забитых мячей. Порадовал болельщиков лишь двумя ассистами в плей-офф — АЕК и «Олимпиакосу».
Главный тренер греческой команды Рэзван Луческу доверяет Федору и, вероятно, оставит его в основной обойме на следующий сезон. По слухам, российского нападающего прошлым летом хотел именно румынский специалист.
Леонид Слуцкий («Шаньхай Шэньхуа»)
Один из претендентов на чемпионство. Пока второй, но опережает действующего чемпиона на четыре очка
В 2025-м: 18 матчей, 12 побед, 2 ничьи, 4 поражения
«Шаньхай» Слуцкого не проигрывал в чемпионате Китая девять игр подряд, но первая же осечка, случившаяся в начале мая в матче против «Чэнду Жунчэн», опустила команду на вторую строчку в таблице. Такая мощная плотность в китайском чемпионате!
В предпоследнем туре первого круга «Шаньхай» снова проиграл. На этот раз одному из аутсайдеров турнира «Шэньчжэнь Пэн Сити». Но команда Слуцкого всё равно один из фаворитов на чемпионство — по 32 очка с «Бэйцзин Гоань», а уступают лидеру лишь по разнице мячей.
Кстати, действующий чемпион «Шанхай Порт» и вовсе пока на четвертой строчке. С ними Леонид Викторович сыграл вничью (1:1), уже классическим способом вырвав очки в концовке встречи.
Автор: Дмитрий Кияшов