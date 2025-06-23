Что нужно «ПСЖ», «Интеру» и «Реалу» для выхода в плей-офф и как спастись «Атлетико»? Все расклады КЧМ

Клубный чемпионат мира в самом разгаре — сегодня завершился второй тур группового этапа и стартует третий. Именно он определит, кто продолжит свой путь в плей-офф, а кто покинет турнир.
Для начала напомним регламент. 32 команды разбиты на восемь групп по четыре в каждой, две лучшие выходят в плей-офф. Далее турнир пройдет по классической олимпийской системе с одним матчем на выбывание: ⅛, четвертьфинал, полуфинал и финал. В случае равенства очков на групповом этапе в первую очередь играют роль показатели в личных встречах, затем — разница мячей, общее количество голов и рейтинг фейр-плей.
Группа А
Здесь возможен интересный сюжет, ведь «Палмейрасу» и «Интер Майами», которые набрали по четыре очка, достаточно сыграть между собой вничью в последнем туре, чтобы гарантировать попадание в плей-офф.
«Порту» и «Аль-Ахли» при таком раскладе не позавидуешь — их шансы на выход из группы напрямую зависят от параллельного матча даже в случае победы в очной встрече. Португальцы и египтяне на данный момент набрали по одному очку: «Аль-Ахли» для плей-офф нужна победа при условии поражения «Интер Майами», «Порту» необходимо побеждать и надеяться на провал «Палмейраса».
Расписание матчей группы А в последнем туре:
24 июня (4.00 мск). «Интер Майами» — «Палмейрас», «Порту» — «Аль-Ахли».
Группа В
Таблицу возглавляет «Ботафого» с шестью очками в двух матчах. Бразильскому клубу достаточно в последнем туре не проиграть «Атлетико», чтобы гарантировать выход в плей-офф.
У «ПСЖ» и «Атлетико» по три очка, они занимают вторую и третью строчки соответственно, так что очень велика вероятность сенсации, когда один из европейских топ-клубов не сможет выйти из группы. На последнем месте с нулем очков — «Сиэтл Саундерс».
«Атлетико» для прохода дальше необходимо либо побеждать «Ботафого», либо сыграть с ним вничью и надеяться на поражение «ПСЖ» в матче с «Сиэтл Саундерс». Парижанам нужна победа над «Сиэтлом» либо ничья при поражении или ничьей «Атлетико» с «Ботафого».
У «Сиэтл Саундерс» после двух поражений остаются шансы на выход из группы в случае победы над «ПСЖ» и поражения «Атлетико» от «Ботафого».
Расписание матчей группы B в последнем туре:
23 июня (22.00). «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ», «Атлетико» — «Ботафого».
Группа С
«Бавария» уже в плей-офф. Для финиша на первом месте в группе мюнхенцам достаточно не проиграть «Бенфике» (4 очка) в последнем туре. Португальцам тоже хватит ничьей, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф со второго места.
«Бока Хуниорс» необходима разгромная победа над «Окленд Сити» вкупе с поражением «Бенфики» с большой разницей мячей. В первом туре «Бенфика» и «Бока» сыграли вничью (2:2), у «орлов» лучше разница забитых и пропущенных голов (+6).
«Окленд Сити» не набрал ни одного очка и потерял шансы на плей-офф.
Расписание матчей группы С в последнем туре:
24 июня (22.00). «Бавария» — «Бенфика», «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс».
Группа D
«Фламенго» с шестью очками уже гарантировал себе плей-офф, причем с первого места. У «Челси» три балла после двух туров — столько же у «Эсперанс», но оба клуба даже в случае равенства с «Фламенго» уступят бразильцам из-за показателей личных встреч. Если лондонцы не проиграют тунисскому клубу в следующем туре, то гарантированно выйдут из группы. «Лос-Анджелес» (0 очков) даже в случае победы над «Фламенго» вылетит, так как уступил в первых турах «Челси» и «Эсперансу».
Расписание матчей группы D в последнем туре:
25 июня (4.00). «Лос-Анджелес» — «Фламенго», «Эсперанс» — «Челси».
Группа Е
Квартет возглавляют «Ривер Плейт» и «Интер» (по 4 очка), которые сыграют между собой в последнем туре. Если «Монтеррей» (2 очка) в параллельном матче победит «Ураву» (0 очков) с крупным счетом, «Риверу» и «Интеру» нужна будет победа для обеспечения себе места в плей-офф. Если «Монтеррей» потеряет очки, то исход матча ни на что не повлияет. «Урава» (0 очков) потеряла шансы на выход из группы.
Расписание матчей группы Е в последнем туре:
26 июня (4.00). «Интер» — «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей».
Группа F
Первое место делят «Флуминенсе» и «Боруссия» Д (по 4 очка), следом идут «Мамелоди Сандаунз» (3 очка) и «Ульсан Хендэ» (0 очков).
«Боруссии» для гарантии выхода в плей-офф в последнем туре необходимо обыграть «Ульсан» (и желательно с крупным счетом), чтобы обойти «Флуминенсе» по разнице голов и занять первое место. Если «Мамелоди Сандаунз» не победит «Флуминенсе» в последнем туре, для «Боруссии» результат матча с «Ульсаном» не будет иметь значения.
«Флуминенсе» для выхода в плей-офф достаточно не проиграть «Мамелоди Сандаунз». Южноафриканскому клубу нужна только победа, а корейский потерял шансы на плей-офф.
Расписание матчей группы F в последнем туре:
25 июня (22.00). «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе», «Боруссия» Д — «Ульсан Хендэ».
Группа G
«Ювентус» и «Манчестер Сити» обеспечили себе выход в плей-офф (по 6 очков). Пока туринцы возглавляют таблицу из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В последнем туре они в очной встрече определят, кто займет первое место в группе. «Видад» и «Аль-Айн» потеряли шансы на плей-офф.
Расписание матчей группы G в последнем туре:
26 июня (22.00). «Ювентус» — «Манчестер Сити», «Видад» — «Аль-Айн».
Группа Н
Первые две строчки в группе H занимают «Реал» и «Зальцбург» (по 4 очка), которые встретятся в третьем туре. Мадридцам хватит ничьей, чтобы обеспечить выход в плей-офф (они опережают австрийцев по разнице мячей), но для гарантии первого места лучше побеждать, чтобы избежать возможного рывка «Аль-Хиляля». Саудовскому клубу для попадания в плей-офф нужна только победа — сохраняются шансы даже на лидерство!
«Пачука» после третьего тура точно покинет турнир.
Расписание матчей группы H в последнем туре:
27 июня (4.00). РБ «Зальцбург» — «Реал», «Аль-Хиляль» — «Пачука».
Автор: Марк Бессонов