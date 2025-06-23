Что нужно «ПСЖ», «Интеру» и «Реалу» для выхода в плей-офф и как спастись «Атлетико»? Все расклады КЧМ

«Фламенго» с шестью очками уже гарантировал себе плей-офф, причем с первого места. У «Челси» три балла после двух туров — столько же у «Эсперанс», но оба клуба даже в случае равенства с «Фламенго» уступят бразильцам из-за показателей личных встреч. Если лондонцы не проиграют тунисскому клубу в следующем туре, то гарантированно выйдут из группы. «Лос-Анджелес» (0 очков) даже в случае победы над «Фламенго» вылетит, так как уступил в первых турах «Челси» и «Эсперансу».