Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе

Главный трансфер последних дней. «Ливерпуль» не пожалел отдать за 22-летнего немца приличные деньги. Чемпион Англии заплатит € 125 млн, но эта сумма может вырасти за счёт бонусной части. Год назад Вирц стал одним из творцов успеха «Байера» — клуб взял Бундеслигу и Кубок Германии. На этот раз команда из Леверкузена не завоевала ни одного из этих двух трофеев. Сам Вирц тем не менее провёл очень приличный сезон — 16 голов и 15 результативных передач в 45 матчах. Можно было предположить, что «Бавария» заберёт талантливого футболиста к себе, однако тот выбрал другой вариант продолжения карьеры. Вирц — самый дорогой входящий трансфер в истории «Ливерпуля».