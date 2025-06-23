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В клубе КПЛ объявили о возвращении уволенного тренера

Футбольный клуб «Атырау» официально объявил о возвращении на пост главного тренера 41-летнего белорусского специалиста Виталия Жуковского, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Атырау"

Как сообщили в команде, болельщики давно ждали этого назначения:

«Уважаемые болельщики, вы мечтали — мы воплотили в жизнь», — говорится в заявлении пресс-службы «Атырау».

Отметим, что Жуковский уже возглавлял команду в 2022—2024 годах. Под его руководством атырауцы вышли в финал Кубка Казахстана и показали лучший результат последних лет в чемпионате страны, заняв седьмое место.

Напомним, в начале нынешнего года Жуковский был назначен главным тренером туркестанского «Турана». Однако из-за финансовых проблем специалисту пришлось покинуть этот пост. Совсем недавно появились сообщения о его возможном возвращении в «Атырау», и теперь эта информация официально подтвердилась.