В клубе КПЛ объявили о возвращении уволенного тренера

Напомним, в начале нынешнего года Жуковский был назначен главным тренером туркестанского «Турана». Однако из-за финансовых проблем специалисту пришлось покинуть этот пост. Совсем недавно появились сообщения о его возможном возвращении в «Атырау», и теперь эта информация официально подтвердилась.