В клубе КПЛ объявили о возвращении уволенного тренера

Как сообщили в команде, болельщики давно ждали этого назначения:
«Уважаемые болельщики, вы мечтали — мы воплотили в жизнь», — говорится в заявлении пресс-службы «Атырау».
Отметим, что Жуковский уже возглавлял команду в 2022—2024 годах. Под его руководством атырауцы вышли в финал Кубка Казахстана и показали лучший результат последних лет в чемпионате страны, заняв седьмое место.
Напомним, в начале нынешнего года Жуковский был назначен главным тренером туркестанского «Турана». Однако из-за финансовых проблем специалисту пришлось покинуть этот пост. Совсем недавно появились сообщения о его возможном возвращении в «Атырау», и теперь эта информация официально подтвердилась.