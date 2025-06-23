Клуб КПЛ объявил о возвращении лучшего вратаря

«Егор вернулся в ворота “Атырау”. Официально сообщаем, что опытный белорусский вратарь Егор Хаткевич вернулся в нефтяную столицу. Хаткевич защитил честь “Атырау” в 2023/24 году и был признан одним из лучших вратарей Премьер-лиги Казахстана. В частности, Егор держал ворота “сухими” в 21 из более чем тридцати матчей в “Атырау”, — пишет пресс-служба “нефтяников”.