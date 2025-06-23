Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
16.00
X
9.00
П2
1.15
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.84
П2
5.52
Футбол. Зарубежный
24.06
Интер
:
Палмейрас
Все коэффициенты
П1
5.70
X
2.71
П2
2.03
Футбол. Зарубежный
24.06
Порту
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.15
П2
4.75
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
6
:
Аль-Айн
0
П1
X
П2

Клуб КПЛ объявил о возвращении лучшего вратаря

ФК «Атырау» объявил о возвращении белорусского голкипера Егора Хаткевича, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

36-летний голкипер уже выступал за «нефтяников» в сезонах 2023 и 2024. В нынешнем сезоне он выступал за туркестанский «Туран».

«Егор вернулся в ворота “Атырау”. Официально сообщаем, что опытный белорусский вратарь Егор Хаткевич вернулся в нефтяную столицу. Хаткевич защитил честь “Атырау” в 2023/24 году и был признан одним из лучших вратарей Премьер-лиги Казахстана. В частности, Егор держал ворота “сухими” в 21 из более чем тридцати матчей в “Атырау”, — пишет пресс-служба “нефтяников”.

Напомним, в текущем сезоне Хаткевич провел за «Туран» 12 матчей, в которых пропустил 13 голов. Он выступал за туркестанцев под руководством своего соотечественника Виталия Жуковского, который сегодня был представлен в качестве наставника «нефтяников». Ранее Жуковский также возглавлял «Атырау».