Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
04:00
Интер
:
Палмейрас
Все коэффициенты
П1
5.30
X
2.71
П2
2.15
Футбол. Зарубежный
04:00
Порту
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.26
П2
4.90
Футбол. Зарубежный
завершен
Сиэтл
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетико
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Бенфика
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.36
П2
1.99
Футбол. Зарубежный
22:00
Окленд
:
Бока Хуниорс
Все коэффициенты
П1
60.00
X
31.00
П2
1.01

Клуб КПЛ объявил о подписании нападающего сборной России

Российский форвард Константин Дорофеев стал игроком «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «нефтяников».

Источник: ФК "Атырау"

«Выпускник академии ФК “Краснодар” Константин Дорофеев официально стал игроком “Атырау”. 19-летний нападающий Константин начал свою карьеру в “Краснодаре-2”. В 16 матчах за команду он забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе молодежной сборной России он забила два гола в четырех матчах. А текущем сезоне он выступал за туркестанский “Туран” в составе которого сыграл 14 матчей и забил один гол».