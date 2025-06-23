Клуб КПЛ объявил о подписании нападающего сборной России

«Выпускник академии ФК “Краснодар” Константин Дорофеев официально стал игроком “Атырау”. 19-летний нападающий Константин начал свою карьеру в “Краснодаре-2”. В 16 матчах за команду он забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе молодежной сборной России он забила два гола в четырех матчах. А текущем сезоне он выступал за туркестанский “Туран” в составе которого сыграл 14 матчей и забил один гол».