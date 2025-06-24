136 000 000 евро за «футбольного бога». Колонка Казанского — о Вирце в «Ливерпуле»

Боса в «Байере» сменил Хаби Алонсо и сделал Вирца звездой. Флориан — интегральная часть коллектива, который не проиграл ни одного матча в бундеслиге, прихватив еще и кубок. Вся атака была им связана, а с учетом акцента «Байера» на активный футбол, именно Вирц контролировал процесс полностью. В чемпионском сезоне 11 забитых мячей и 12 передач. В его доме на полке появился знак лучшего футболиста бундеслиги. Нынешний сезон с точки зрения цифр и влияния на атаку такой же успешный — 10+13 в чемпионате и шесть мячей в девяти матчах Лиги чемпионов. Но за «Баварией» было не угнаться. Все было понятно. Архитектор успеха Хаби Алонсо уже знал о мадридском «Реале», а сам Вирц был очарован городом битлов и футбола.