136 000 000 евро за «футбольного бога». Колонка Казанского — о Вирце в «Ливерпуле»

«Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». Манера общения благородного Бени Крика из рассказов Исаака Бабеля идеально подходит манере поведения футбольного клуба «Ливерпуль» на трансферном «Привозе».
Им нужен был вратарь — они взяли за самые большие в истории на тот момент деньги кипера из Рима Алиссона (72 миллиона евро). Красным потребовался центральный защитник — они поставили на стол чемодан с 85 миллионами евро и забрали из «Саутгемптона» Виргила ван Дейка. Так дорого за защитника тогда никто не платил.
«Ливерпуль» мечтал о сильном опорнике — нашли 110 миллионов для Мойзеса Кайседо. Но эту сумму на несколько миллионов перебил американец из «Челси». Красные виду не подали, что расстроились. Оставили деньги под своим надежным замком, они «не жгли ляжку».
«Ливерпуль» заглядывал в пару рыночных окон, но товар ему не нравился. До этого июня. Года, в котором он хорошо заработал, умножил капитал и может позволить себе многое и дорого…
Не знала их мама (гандболистка), не знал и их папа (детский тренер), что дети непростые у них в семье растут. Потому что их было много. Десять. Первый брак мамы — трое, первый брак папы — пятеро. Новая свадьба — и в семье Вирцов появились дочь Юлианна и сын Флориан. В нить только их судьбы попало футбольное волокно. Юлианна доигралась до женской команды бременского «Вердера» и сборной Германии.
А трансфер Флориана только что стал самым дорогим в истории бундеслиги и потенциально, со всеми бонусами, закроет британский рекорд. В них, в бонусы, попадает и победа в Лиге чемпионов, и выигрыш самим Вирцем «Золотого мяча». И все это не выглядит так уж и наивно.
Леверкузенский «Байер» на свою «сберкнижку» получит перевод из Англии в размере 136 миллионов евро. Немцы хотели чуть больше — 150. Но торг был уместен.
«Ливерпуль» понимал, что проиграть никому нельзя. Несмотря на ценник, спрос был высок. «Бавария» присматривалась. Раздумывал новый клуб старого тренера «Байера» — «Реал». Такие деньги есть у «Ман Сити». И все они с интересом следили за переговорами.
«Ливерпуль» уверенно шел к кассе. Не обращая внимания и не позволяя кому-либо встать в очередь или даже просто «посмотреть».
Говорят, очаровать Вирца удалось еще прошлой осенью. «Байер» перед матчем на «Энфилде» готовился на тренировочной базе «Ливерпуля» в Киркби. По знакомству поле молодежной команды предоставили коллективу Хаби Алонсо. Тогда Вирц и «почувствовал разницу».
На «Энфилде» «Байер» проиграл 0:4. Согласно названию.
В марте Леверкузен позволил «Ливерпулю» начать переговоры. В мае были согласованы все детали. В июне сделку оформили.
За такие деньги можно купить целую команду. Но в случае с Вирцем он и есть целая команда.
В Германии Флориана называют «талант на век». Он сиял в детской команде, раздавая и забивая. Стал звездой в молодежке «Кельна». И попал в первый трудный период. Между Гладбахом, Леверкузеном и Кельном существовало джентльменское соглашение не перехватывать таланты друг друга. Это их капитал. Это их жизнь!
Главный тренер «Байера» в тот период времени Петер Бос решил, что ему закон не писан. Ради исключительного дарования можно закрыть глаза на устные договоренности. Вирц был уникален. Скандал. Но 200 тысяч евро тогда за 16-летнего паренька Кельну показалось приемлемо. Да и самому Вирцу хотелось играть в атакующей команде Боса.
Вирц почти сразу попал в основу. Флориан — самый молодой игрок в бундеслиге в истории «Байера» (17 лет и 15 дней) и самый юный автор гола.
Боса в «Байере» сменил Хаби Алонсо и сделал Вирца звездой. Флориан — интегральная часть коллектива, который не проиграл ни одного матча в бундеслиге, прихватив еще и кубок. Вся атака была им связана, а с учетом акцента «Байера» на активный футбол, именно Вирц контролировал процесс полностью. В чемпионском сезоне 11 забитых мячей и 12 передач. В его доме на полке появился знак лучшего футболиста бундеслиги. Нынешний сезон с точки зрения цифр и влияния на атаку такой же успешный — 10+13 в чемпионате и шесть мячей в девяти матчах Лиги чемпионов. Но за «Баварией» было не угнаться. Все было понятно. Архитектор успеха Хаби Алонсо уже знал о мадридском «Реале», а сам Вирц был очарован городом битлов и футбола.
И своим развитием. В 22 года он футболист, вокруг которого будет строиться чемпион Англии.
Вирц спокойно может летать на левом фланге, если игроки этой позиции нынешнего состава Гакпо и Диас уедут. Либо подменять их на этом крае как инсайд. С учетом вероятного добавления в состав «Ливерпуля» быстрого и мощного Милоша Керкеза из «Борнмута», фланг становится смертельным для соперника.
Вирц может быть «ложной девяткой». И давать тот объем и разум, который когда-то в знаменитой связке Мане — Фирмину — Салах обеспечивал бразилец. Роберто, кстати, в «Ливерпуле» оказался из чемпионата Германии.
Игра с таким вариантом атаки сейчас особенно актуальна. Триумфатор Лиги чемпионов «ПСЖ» ярко обозначил тренд.
Арне Слот в сезоне пробовал симпатичный вариант 4−2−4 с Кертисом Джонсом и Собослаи как двойное острие.
Но кажется, что в титрах основной части сезона после матчей мы будем видеть «№ 10 — Флориан Вирц». Он может компенсировать творчество и прессинг Доминика Собослаи, креативность Трента в его фирменных подключениях и передачах. Своих идей у лучшего футболиста Германии предостаточно. Макаллистер, Гравенберх, Конате освободят его от въедливой оборонительной работы, что еще больше раскроет талант его имени. Это очень кстати, потому как «Флориан» имеет латинское происхождение и означает «цветущий» или «роскошный».
«Ливерпуль» всегда был благодатной почвой. Даже дорогие игроки выходили на свой пик в этом клубе. В 22 года горизонт планирования настолько далек, что контрактные пять лет Вирца не кажутся пределом.
Ему предстоит справиться с давлением совсем других ожиданий. От будущего — «Ливерпулю» нужно защитить титул лучшей команды Англии. От своего прошлого — «Байер» в прощальном письме Флориану с признательностью его заслуг уже назвал Вирца… «футбольным богом». От рекордных денег, которые всегда становятся объектом особенного внимания на острове.
Но он в себе уверен. На торжественной церемонии подписания контракта он сказал: «Я хочу выиграть все». В такой же манере когда-то рассуждал и благородный Беня Крик: «Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше».