«Ботафого» не пустил «Атлетико» в плей-офф КЧМ, «ПСЖ» помог курьезный гол Хвичи

Счет 4:0 в стартовом матче группы В между «ПСЖ» и «Атлетико» поначалу идеально вписывался в предстартовые прогнозы, согласно которым победители Лиги чемпионов находятся на недосягаемом для остальных уровне. Однако сенсационное поражение парижан от «Ботафого» все серьезно запутало. Если допустить мысль, что в третьем туре Луис Энрике планировал дать ряду лидеров отдохнуть перед плей-офф, то жизнь щелкнула парижского гранда по носу и заставила играть против «Сиэтла» с полной выкладкой. Пусть это и очевидный аутсайдер группы, уже не являющийся одним из топов МЛС, который в 2022-м нарушил мексиканскую гегемонию в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. А в составе «Саундерс» нет фигур калибра зажигавших тогда уругвайца Лодейро и перуанца Руидиаса.
Впрочем, «ПСЖ» с его отличной разностью мячей в играх с прямыми конкурентами (4:1) нужно было просто взять свое. Тогда как «Атлетико» провальным стартом загнал себя в угол. Дорогу в плей-офф «матрасникам» открывала только победа над «Ботафого» с перевесом в три мяча. После того, как бразильцы засушили звездную атаку парижан, поверить в благоприятный для команды Диего Симеоне исход было сложно. И стартовый отрезок эти мысли только подтверждал: никакого начального штурма, что в принципе труднореализуемо на калифорнийском солнцепеке. А выскочивший к воротам вингер сборной Венесуэлы Саварино и вовсе мог сделать миссию «Атлетико» невыполнимой, однако мадридцев оставил в игре сейв Облака. В свою очередь у ворот «Ботафого» до концовки первого тайма не происходило ничего особенного.
Самое интересное случилось перед перерывом, когда Хулиан Альварес промахнулся из хорошей позиции, а наступ Грегоре ему на ногу не привел к назначению пенальти, так как арбитр у монитора обнаружил фол Серлота в ранней стадии атаки. Тем временем в параллельном матче «ПСЖ» выигрывал в энергосберегающем режиме. При этом французскому клубу пришлось пережить несколько неприятных мгновений, когда американцы у линии штрафной обокрали завозившегося с мячом Доннарумму. От насмешек Джиджи избавил промах Хесуса Феррейры, а успех фавориту принес самый курьезный гол турнира. В очередной раз забравший подбор Витинья, как показал повтор, должен был промахнуться, однако мяч попал в спину уворачивавшемуся от него Кварацхелии и завернул в ворота.
Так Хвича вошел в историю как первый представитель Грузии, забивший на клубных мировых первенствах, а заодно стал автором сотого мяча на нынешнем турнире. Намеков же на интригу не осталось, когда «Сиэтл» решил рвануть в атаку и даже навел панику в штрафной соперника. Обошлось легким испугом и непонятными действиями Доннаруммы, тогда как в ответ «ПСЖ» организовал едва ли не первую за матч быструю атаку на свободном пространстве, и свежий Барколя 17-м с начала года результативным пасом (лучший результат в лигах топ-5) вывел на рекордный в карьере Хакими десятый гол за сезон.
А в Пасадене «Атлетико» демонстрировал, что количество далеко не всегда трансформируется в качество. Симеоне увеличил число форвардов до трех (Гризманн сменил полузащитника Галлахера), мадридцы демонстрировали преимущество по большинству статистических показателей, только на выходе — полный ноль. Давила одна команда — забивать же должен был «Ботафого». Снова выручил Облак, блестяще среагировавший на удар сыгравшего на опережение Игора Жезуса.
По таким раскладам досрочный отъезд «Атлетико» домой даже неудобно называть драмой. Скорее подойдет слово «неизбежность». Красно-белые оказались не готовы к турниру. А точнее — они эмоционально и физически напоминали загнанных лошадей после изнурительного сезона, да еще провальная весна показала ограниченность ресурсов команды Симеоне. И конечно, выступление «Атлетико» — козырь для тех критиков КЧМ, кто говорил о не самых удачных сроках проведения соревнований, которые перегрузили и без того сверхнасыщенный календарь. Гол Гризманна в концовке оценку не меняет. И уж точно не умаляет заслуг не по-бразильски прагматичного «Ботафого».
Андрей Кузичев