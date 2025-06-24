«Ботафого» не пустил «Атлетико» в плей-офф КЧМ, «ПСЖ» помог курьезный гол Хвичи

Впрочем, «ПСЖ» с его отличной разностью мячей в играх с прямыми конкурентами (4:1) нужно было просто взять свое. Тогда как «Атлетико» провальным стартом загнал себя в угол. Дорогу в плей-офф «матрасникам» открывала только победа над «Ботафого» с перевесом в три мяча. После того, как бразильцы засушили звездную атаку парижан, поверить в благоприятный для команды Диего Симеоне исход было сложно. И стартовый отрезок эти мысли только подтверждал: никакого начального штурма, что в принципе труднореализуемо на калифорнийском солнцепеке. А выскочивший к воротам вингер сборной Венесуэлы Саварино и вовсе мог сделать миссию «Атлетико» невыполнимой, однако мадридцев оставил в игре сейв Облака. В свою очередь у ворот «Ботафого» до концовки первого тайма не происходило ничего особенного.