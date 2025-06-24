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Оле Вернер возглавил «Лейпциг»

«Лейпциг» объявил о назначении Вернера на пост главного тренера.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Новым главным тренером немецкого футбольного клуба «Лейпциг» стал 37-летний Оле Вернер, сообщается на сайте команды Бундеслиги.

Немецкий специалист, в минувшем сезоне возглавлявший «Вердер», подписал с «Лейпцигом» контракт до 2027 года.

Вернер сменил венгра Жольта Лёва, под руководством которого «Лейпциг» финишировал на седьмом месте в чемпионате Германии, опередив ставший восьмым «Вердер» по дополнительным показателям.

«Оле — молодой, перспективный и очень амбициозный главный тренер, который сделает следующий шаг в своем развитии вместе с нами. Мы пристально следили за его прогрессом уже довольно давно и рады, что он решил присоединиться к “Лейпцигу”. У него четкая футбольная философия, которую он успешно реализовал во время своего пребывания в “Хольштайн Киле” и “Вердере”, — сказал спортивный директор команды Марсель Шефер.