Оле Вернер возглавил «Лейпциг»

«Оле — молодой, перспективный и очень амбициозный главный тренер, который сделает следующий шаг в своем развитии вместе с нами. Мы пристально следили за его прогрессом уже довольно давно и рады, что он решил присоединиться к “Лейпцигу”. У него четкая футбольная философия, которую он успешно реализовал во время своего пребывания в “Хольштайн Киле” и “Вердере”, — сказал спортивный директор команды Марсель Шефер.