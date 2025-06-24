Романо: 17-летний форвард «Милана» Камарда близок к переходу в «Лечче»

По информации источника, форвард перейдёт в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Отмечается, что в соглашении будет прописана опция обратного выкупа для «Милана», чтобы сохранить контроль над талантливым футболистом.
Камарда стал самым молодым игроком, когда-либо появлявшимся на поле в Серии А (15 лет 260 дней). Всего за основную команду «Милана» Франческо провёл 16 матчей, результативными действиями нападающий пока не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость € 10 млн.
Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше