Альба — о матче с «ПСЖ»: почему бы не помечтать о том, чтобы победить чемпионов Европы?

«Я горжусь этой командой, и теперь нам предстоит сразиться с такой топ-командой, как “ПСЖ”. Для меня это здорово, они играют в лучший футбол в Европе, и, конечно, это будет очень сложная игра, но мы будем бороться. И почему бы не помечтать о том, чтобы победить чемпионов Европы? Это будет очень сложно. Мы знаем качество всех их игроков, и для меня Луис Энрике — лучший тренер в мире. Я очень хорошо его знаю.