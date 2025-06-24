Форвард «Челси» Джексон дисквалифицирован на два матча клубного ЧМ

Такое решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА).
«Челси» проиграл «Фламенго» (1:3) в матче второго тура группового этапа клубногом ЧМ. Джексон вышел на замену на 64-й минуте и был удален на 68-й, получив прямую красную карточку за грубый фол.
Из-за двухматчевой дисквалификации, которую нельзя оспорить, сенегалец пропустит встречу с «Эсперансом» 25 июня и не сыграет в ⅛ финала, если «Челси» выйдет в плей-офф.
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