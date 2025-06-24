Ещё один топ-трансфер «Ливерпуля»! Слот получает лучшего левого защитника АПЛ

Однако Керкез крут не только из-за классных рывков по флангу. Он похож на другого левого защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона: Милош здорово и неустанно прессингует. Он не только грамотно давит при позиционной обороне, но и включается в отбор при потерях на чужой половине поля. Кстати, о Робертсоне: в сезоне-2024/2025 чуть регрессировал, однако не собирается уступать конкуренцию Керкезу. «Я не могу изменить свой возраст, но я всё ещё верю, что могу многое дать команде, и именно на этом я сосредоточен. Я сосредоточен на себе — нельзя концентрироваться на других людях или на тех, с кем ты соревнуешься», — сказал Эндрю в начале июня.